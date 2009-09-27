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Раздел: Происшествия  
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На Полтавщине 19-летний парень сбил на авто трех пешеходов

На Полтавщине 19-летний парень сбил на авто трех пешеходов Среди пострадавших есть ребенок.

19-летний водитель рано утром сбил троих людей на пешеходном переходе. ДТП случилось сегодня, 3 октября около 6.30 в г Кременчуг Полтавской области на ул. Вадима Пугачева, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

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Водитель автомобиля Great Wall совершил наезд на пешеходов, которые пытались перейти дорогу по переходу. В результате ДТП пострадали 68-летняя женщина, 30-летний мужчина и 12-летний мальчик. Причины и обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
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 Теги: Полтавщина, пешеходы

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Сегодня, 17:58 » Автор: Анна Мартынова
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