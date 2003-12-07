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Раздел: Происшествия  
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Тернопольщина: пенсионерка покончила с собой, получив счета за "коммуналку"

Тернопольщина: пенсионерка покончила с собой, получив счета за "коммуналку"Женщина оставила предсмертную записку

7 декабря в поселке городского типа Вишневец (Тернопольской области) возле местного водоема жители обнаружили бездыханное тело пожилой женщины. Погибшая оставила записку. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Как только жители Вишневца обнаружили тело, то сразу вызвали правоохранителей. Они установили личность женщины и расспросили о трагедии соседей. Оказалось, что умерла женщина не случайно, а по своей воле.

Женщина сознательно пошла на смерть, оставив предсмертную записку. В письме говорилось о том, что погибшая отчаялась после того, как ей пришли счета за коммунальные услуги.

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"Там было указано причину такого отчаянного шага, а именно - отсутствие средств для оплаты газа, света и тому подобное. У нее просто опустились руки, она разочаровалась во всем, ведь не было на что жить", - рассказали жители Вишневца.
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 Теги: Тернопольская область, пенсионерка

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Сегодня, 22:56 » Автор: Татьяна Ларина
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