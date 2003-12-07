Тернопольщина: пенсионерка покончила с собой, получив счета за "коммуналку"

Женщина оставила предсмертную записку



7 декабря в поселке городского типа Вишневец (Тернопольской области) возле местного водоема жители обнаружили бездыханное тело пожилой женщины. Погибшая оставила записку. Об этом передает



Как только жители Вишневца обнаружили тело, то сразу вызвали правоохранителей. Они установили личность женщины и расспросили о трагедии соседей. Оказалось, что умерла женщина не случайно, а по своей воле.



Женщина сознательно пошла на смерть, оставив предсмертную записку. В письме говорилось о том, что погибшая отчаялась после того, как ей пришли счета за коммунальные услуги.



Читайте также: Тернопольщина: недалеко от школы девочка покончила с собой



"Там было указано причину такого отчаянного шага, а именно - отсутствие средств для оплаты газа, света и тому подобное. У нее просто опустились руки, она разочаровалась во всем, ведь не было на что жить", - рассказали жители Вишневца. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 7 декабря в поселке городского типа Вишневец (Тернопольской области) возле местного водоема жители обнаружили бездыханное тело пожилой женщины. Погибшая оставила записку. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна Как только жители Вишневца обнаружили тело, то сразу вызвали правоохранителей. Они установили личность женщины и расспросили о трагедии соседей. Оказалось, что умерла женщина не случайно, а по своей воле.Женщина сознательно пошла на смерть, оставив предсмертную записку. В письме говорилось о том, что погибшая отчаялась после того, как ей пришли счета за коммунальные услуги."Там было указано причину такого отчаянного шага, а именно - отсутствие средств для оплаты газа, света и тому подобное. У нее просто опустились руки, она разочаровалась во всем, ведь не было на что жить", - рассказали жители Вишневца.



