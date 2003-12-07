Раздел: Происшествия
Тернопольщина: пенсионерка покончила с собой, получив счета за "коммуналку"
Женщина оставила предсмертную записку
7 декабря в поселке городского типа Вишневец (Тернопольской области) возле местного водоема жители обнаружили бездыханное тело пожилой женщины. Погибшая оставила записку. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Как только жители Вишневца обнаружили тело, то сразу вызвали правоохранителей. Они установили личность женщины и расспросили о трагедии соседей. Оказалось, что умерла женщина не случайно, а по своей воле.
Женщина сознательно пошла на смерть, оставив предсмертную записку. В письме говорилось о том, что погибшая отчаялась после того, как ей пришли счета за коммунальные услуги.
Читайте также: Тернопольщина: недалеко от школы девочка покончила с собой
"Там было указано причину такого отчаянного шага, а именно - отсутствие средств для оплаты газа, света и тому подобное. У нее просто опустились руки, она разочаровалась во всем, ведь не было на что жить", - рассказали жители Вишневца.
7 декабря в поселке городского типа Вишневец (Тернопольской области) возле местного водоема жители обнаружили бездыханное тело пожилой женщины. Погибшая оставила записку. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Как только жители Вишневца обнаружили тело, то сразу вызвали правоохранителей. Они установили личность женщины и расспросили о трагедии соседей. Оказалось, что умерла женщина не случайно, а по своей воле.
Женщина сознательно пошла на смерть, оставив предсмертную записку. В письме говорилось о том, что погибшая отчаялась после того, как ей пришли счета за коммунальные услуги.
Читайте также: Тернопольщина: недалеко от школы девочка покончила с собой
"Там было указано причину такого отчаянного шага, а именно - отсутствие средств для оплаты газа, света и тому подобное. У нее просто опустились руки, она разочаровалась во всем, ведь не было на что жить", - рассказали жители Вишневца.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
164
0
Также советуем посмотреть
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
- Мечтатель: боевик «ДНР» насмешил странным заявлением о ВСУ
- Блогер поймал росСМИ на очередном фейке о Евромайдане
- Немає загадки таланту
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
- РФ продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив
- Боевики затопили все шахты в Горловке
- Новый год отменяется: уфологи назвали новую дату Конца света
- Как спасают Мартыненко от тюрьмы
Оставьте свой комментарий