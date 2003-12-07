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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на женщин нападал серийный вор

В Киеве на женщин нападал серийный ворДействовал преступник в Святошинском районе.

На счету злоумышленника около десятка нападений на женщин. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Установлено, что действовал преступник в Святошинском районе. Он подкарауливал на улицах женщин и срывал с них ювелирные украшения. Украденное мужчина сдавал в ломбард.

По данным правоохранителей, нападавшим оказался 33-летний киевлянин. Нападал на женщин он неподалеку от собственного дома. Полицейским удалось доказать его причастность к совершению 8 ограблений.

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Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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 Теги: Киев, вор, женщины

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Сегодня, 11:43 » Автор: Алена Шимко
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