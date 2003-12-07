Раздел: Происшествия
В Киеве на женщин нападал серийный вор
Действовал преступник в Святошинском районе.
На счету злоумышленника около десятка нападений на женщин. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Установлено, что действовал преступник в Святошинском районе. Он подкарауливал на улицах женщин и срывал с них ювелирные украшения. Украденное мужчина сдавал в ломбард.
По данным правоохранителей, нападавшим оказался 33-летний киевлянин. Нападал на женщин он неподалеку от собственного дома. Полицейским удалось доказать его причастность к совершению 8 ограблений.
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Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
На счету злоумышленника около десятка нападений на женщин. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Установлено, что действовал преступник в Святошинском районе. Он подкарауливал на улицах женщин и срывал с них ювелирные украшения. Украденное мужчина сдавал в ломбард.
По данным правоохранителей, нападавшим оказался 33-летний киевлянин. Нападал на женщин он неподалеку от собственного дома. Полицейским удалось доказать его причастность к совершению 8 ограблений.
Читайте также: В Киеве грабитель нападал на прохожих верхом на мотоцикле
Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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