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Раздел: Происшествия  
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В столичном хостеле пьянка закончилась поножовщиной

В столичном хостеле пьянка закончилась поножовщинойПроизошло покушение на жильца.

ЧП произошло в хостеле на улице Алма-Атинской. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Установлено, что в одной из комнат хостела жильцы устроили застолье. Попойка закончилась поножовщиной. 44-летний уроженей Луганской области схватил нож и пырнул им 24-летнего жителя Кировоградской области.

С проникающим ранением грудной клетки пострадавшего госпитализировали.

Нападавшего задержали. Выяснилось, что мужчина уже отбывал наказание за совершение умышленного убийства.

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По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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 Теги: Киев, хостел, пьянка, поножовщина

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Сегодня, 13:03 » Автор: Алена Шимко
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