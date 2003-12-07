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Раздел: Происшествия  
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Возле Одессы перевернулась фура: водителя "зажало" в кабине

Возле Одессы перевернулась фура: водителя "зажало" в кабинеПострадавшего доставали спасатели.

Утром 8 декабря на Клеверном мосту на въезде в Одессу, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в перевернутом грузовом автомобиле зажало водителя, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.048.ua.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Одесской области.

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"Спасатели установили, что в перевернутом сторону грузовом автомобиле водителя зажало рулевой колонкой и приборной панелью. Работники ГСЧС с помощью специального инструмента разрезали конструкцию кабины и освободили травмированного водителя. Пострадавшего мужчину бригадой скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение", - рассказали спасатели.
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 Теги: Одесса, фура, ДТП

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Сегодня, 16:07 » Автор: Алена Шимко
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