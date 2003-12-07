Раздел: Происшествия
На Кировоградщине в колодце обнаружили труп
Тело нашли местные жители.
В Благовещенском районе Кировоградской области в колодце местные жители нашли тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По информации ресурса, на месте происшествия работали правоохранители. На теле мужчины обнаружили телесные повреждения, которые, по выводам экспертов, не являются следами насильственной смерти.
"Полученные им травмы характерны для падения с высоты", – говорится в сообщении.
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Информацию по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "Несчастный случай".
В Благовещенском районе Кировоградской области в колодце местные жители нашли тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По информации ресурса, на месте происшествия работали правоохранители. На теле мужчины обнаружили телесные повреждения, которые, по выводам экспертов, не являются следами насильственной смерти.
"Полученные им травмы характерны для падения с высоты", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве в техническом колодце обнаружили тело мужчины
Информацию по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "Несчастный случай".
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