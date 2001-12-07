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Раздел: Происшествия  
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В Киеве авто полицейских врезалось в кафе

В Киеве авто полицейских врезалось в кафеЕсть пострадавший.

Ещё одно ДТП с патрульным полицейским Toyota Prius в Киеве произошло 9 декабря. В этот раз на улице Большой Васильковской патрульный автомобиль вылетел с дороги в кафе, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Сработали подушки, ремни. Есть пострадавший пешеход, у него травма ноги.

"Мерседес POBNL02 повернул налево с правых рядов, подрезал "Тойота Приус" патрульной полиции, бортовой 0112, водитель выкрутил руль и вылетел в ограждение кафе, сбив пешехода. У пострадавшего травма ноги", - сказано в сообщении.

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Отметим, это уже четвёртый разбитый автомобиль в Киеве в течение этих суток. первое ДТП произошло на Лобановского, второе с участием сразу двух автомобилей на Дарнице.

В Киеве авто полицейских врезалось в кафе
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 Теги: Киев, кафе

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Сегодня, 13:34 » Автор: Анна Мартынова
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