Раздел: Происшествия
В Киеве авто полицейских врезалось в кафе
Есть пострадавший.
Ещё одно ДТП с патрульным полицейским Toyota Prius в Киеве произошло 9 декабря. В этот раз на улице Большой Васильковской патрульный автомобиль вылетел с дороги в кафе, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Сработали подушки, ремни. Есть пострадавший пешеход, у него травма ноги.
"Мерседес POBNL02 повернул налево с правых рядов, подрезал "Тойота Приус" патрульной полиции, бортовой 0112, водитель выкрутил руль и вылетел в ограждение кафе, сбив пешехода. У пострадавшего травма ноги", - сказано в сообщении.
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Отметим, это уже четвёртый разбитый автомобиль в Киеве в течение этих суток. первое ДТП произошло на Лобановского, второе с участием сразу двух автомобилей на Дарнице.
Ещё одно ДТП с патрульным полицейским Toyota Prius в Киеве произошло 9 декабря. В этот раз на улице Большой Васильковской патрульный автомобиль вылетел с дороги в кафе, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Сработали подушки, ремни. Есть пострадавший пешеход, у него травма ноги.
"Мерседес POBNL02 повернул налево с правых рядов, подрезал "Тойота Приус" патрульной полиции, бортовой 0112, водитель выкрутил руль и вылетел в ограждение кафе, сбив пешехода. У пострадавшего травма ноги", - сказано в сообщении.
Читайте также: Подрезала «Газель»: в Киеве BMW снес столб
Отметим, это уже четвёртый разбитый автомобиль в Киеве в течение этих суток. первое ДТП произошло на Лобановского, второе с участием сразу двух автомобилей на Дарнице.
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