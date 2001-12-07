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Раздел: Происшествия  
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В Киеве 17-летний парень выпал с 8-го этажа

В Киеве 17-летний парень выпал с 8-го этажа Причину происшествия устанавливают.

В Киеве несовершеннолетний парень получил смертельные травмы, упав с 8 этажа высотки, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Трагедия произошла в субботу, 8 декабря, на ул. Георгия Гонгадзе, 18, в Подольском районе. Погибшему было 17 лет.

По данным инсайдера, молодой человек жил в доме, рядом с которым обнаружили его тело.

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По одной из версий, подросток совершил самоубийство, однако окончательную причину установит следствие.

В Киеве 17-летний парень выпал с 8-го этажа
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 Теги: Киев, подросток

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Сегодня, 16:42 » Автор: Анна Мартынова
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