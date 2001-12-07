» » В Киеве пьяный на Opel устроил «гонки»
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве пьяный на Opel устроил «гонки»

В Киеве пьяный на Opel устроил «гонки» Он врезался в клумбу.

10 декабря мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения гонял по Киеву на Opel пока не врезался в клумбу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Среди белого дня этот взрослый и пьяный мужчина нёсся по встречке на огромной скорости. Заметили его на Вышгородской, а остановить смогла лишь клумба на Тимошенко. Кстати, у него под ногами валяется "фишка такси". Может и не его, конечно, но мало ли - в этот Opel (AA6793HM) лучше не садиться, вызывая такси", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве старшеклассники оказались без учебников: названа причина



В Киеве пьяный на Opel устроил «гонки»
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, Opel

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:37 » Автор: Анна Мартынова
     676
     0

Похожие новости по теме

В Киеве пьяный лихач на Opel устроил ДТП В Киеве пьяный лихач на Opel устроил ДТП

Водитель скрылся с места ДТП.

ДТП в Киеве: пьяный водитель мопеда на огромной скорости врезался в такси ДТП в Киеве: пьяный водитель мопеда на огромной скорости врезался в такси

От госпитализации пострадавший отказался

В Киеве пьяный водитель Opel устроил ДТП В Киеве пьяный водитель Opel устроил ДТП

Водители пострадали в ДТП.

В Киеве Opel на большой скорости вылетел с дороги и врезался в стену В Киеве Opel на большой скорости вылетел с дороги и врезался в стену

Автомобиль в «полете» задел припаркованные машины.

ДТП в Киеве: пьяный водитель мопеда на огромной скорости врезался в забор ДТП в Киеве: пьяный водитель мопеда на огромной скорости врезался в забор

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх