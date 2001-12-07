Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный на Opel устроил «гонки»
Он врезался в клумбу.
10 декабря мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения гонял по Киеву на Opel пока не врезался в клумбу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Среди белого дня этот взрослый и пьяный мужчина нёсся по встречке на огромной скорости. Заметили его на Вышгородской, а остановить смогла лишь клумба на Тимошенко. Кстати, у него под ногами валяется "фишка такси". Может и не его, конечно, но мало ли - в этот Opel (AA6793HM) лучше не садиться, вызывая такси", - говорится в сообщении.
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10 декабря мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения гонял по Киеву на Opel пока не врезался в клумбу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Среди белого дня этот взрослый и пьяный мужчина нёсся по встречке на огромной скорости. Заметили его на Вышгородской, а остановить смогла лишь клумба на Тимошенко. Кстати, у него под ногами валяется "фишка такси". Может и не его, конечно, но мало ли - в этот Opel (AA6793HM) лучше не садиться, вызывая такси", - говорится в сообщении.
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