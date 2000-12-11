» » В Киеве неизвестные захватили торговый центр
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве неизвестные захватили торговый центр

В Киеве неизвестные захватили торговый центрБлогер Даниил Яковлев опубликовал фото и видео с места инцидента.

"Национальные дружины" и блогеры сообщили, что 10 декабря неизвестные в Киеве захватили торговый центр "Дарница".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"К "Национальным дружинам" обратились украинские предприниматели, арендаторы нежилых помещений в торговом центре "Дарница" с просьбой противостоять рейдерскому захвату", – сообщили в организации на своей Facebook странице.

В "Нацдружинах" также сообщили, что блокируют "титушек", которые захватили часть торгового центра.

Пресс-секретарь полиции Киева Яна Неруш в комментарии 24 каналу рассказала, что у правоохранителей сейчас нет какой-либо подробной информации об инциденте и о причинах его возникновения. По словам пресс-секретаря столичных правоохранителей, на месте сейчас находится полиция, которая обеспечивает общественный порядок. Никаких нарушений пока нет.

Читайте также: В Киеве неизвестные в балаклавах заблокировали торговый центр

Блогер Даниил Яковлев опубликовал фото и видео с места инцидента и ведет онлайн-трансляцию с места событий. По словам блогера, на месте находятся спецназовцы. Они вытолкали "нацдружинников", которые пытались помешать рейдерам, из помещения ТЦ, и взяли ситуацию под свой контроль. Яковлев также уверяет, что правоохранители при этом не имели никаких претензий к неизвестным лицам в балаклавах, которые стоят под ТЦ и, по словам блогера, являются рейдерами.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, торговый центр

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
     245
     0

Похожие новости по теме

В Киеве зенитная установка врезалась в торговый центр В Киеве зенитная установка врезалась в торговый центр

Зенитную установку оттащили буксиром.

В Киеве неизвестные в балаклавах заблокировали торговый центр В Киеве неизвестные в балаклавах заблокировали торговый центр

В торговом центре не работает только супермаркет "Ашан".

Во Львове заминировали Оперный театр и торговый центр Во Львове заминировали Оперный театр и торговый центр

В данный момент проводится обследование помещений и территории.

Торговый центр «Обжора» в Мариуполе захватили вооруженные люди Торговый центр «Обжора» в Мариуполе захватили вооруженные люди

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и масках.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх