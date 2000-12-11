Раздел: Происшествия
В Киеве неизвестные захватили торговый центр
Блогер Даниил Яковлев опубликовал фото и видео с места инцидента.
"Национальные дружины" и блогеры сообщили, что 10 декабря неизвестные в Киеве захватили торговый центр "Дарница".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"К "Национальным дружинам" обратились украинские предприниматели, арендаторы нежилых помещений в торговом центре "Дарница" с просьбой противостоять рейдерскому захвату", – сообщили в организации на своей Facebook странице.
В "Нацдружинах" также сообщили, что блокируют "титушек", которые захватили часть торгового центра.
Пресс-секретарь полиции Киева Яна Неруш в комментарии 24 каналу рассказала, что у правоохранителей сейчас нет какой-либо подробной информации об инциденте и о причинах его возникновения. По словам пресс-секретаря столичных правоохранителей, на месте сейчас находится полиция, которая обеспечивает общественный порядок. Никаких нарушений пока нет.
Читайте также: В Киеве неизвестные в балаклавах заблокировали торговый центр
Блогер Даниил Яковлев опубликовал фото и видео с места инцидента и ведет онлайн-трансляцию с места событий. По словам блогера, на месте находятся спецназовцы. Они вытолкали "нацдружинников", которые пытались помешать рейдерам, из помещения ТЦ, и взяли ситуацию под свой контроль. Яковлев также уверяет, что правоохранители при этом не имели никаких претензий к неизвестным лицам в балаклавах, которые стоят под ТЦ и, по словам блогера, являются рейдерами.
"Национальные дружины" и блогеры сообщили, что 10 декабря неизвестные в Киеве захватили торговый центр "Дарница".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"К "Национальным дружинам" обратились украинские предприниматели, арендаторы нежилых помещений в торговом центре "Дарница" с просьбой противостоять рейдерскому захвату", – сообщили в организации на своей Facebook странице.
В "Нацдружинах" также сообщили, что блокируют "титушек", которые захватили часть торгового центра.
Пресс-секретарь полиции Киева Яна Неруш в комментарии 24 каналу рассказала, что у правоохранителей сейчас нет какой-либо подробной информации об инциденте и о причинах его возникновения. По словам пресс-секретаря столичных правоохранителей, на месте сейчас находится полиция, которая обеспечивает общественный порядок. Никаких нарушений пока нет.
Читайте также: В Киеве неизвестные в балаклавах заблокировали торговый центр
Блогер Даниил Яковлев опубликовал фото и видео с места инцидента и ведет онлайн-трансляцию с места событий. По словам блогера, на месте находятся спецназовцы. Они вытолкали "нацдружинников", которые пытались помешать рейдерам, из помещения ТЦ, и взяли ситуацию под свой контроль. Яковлев также уверяет, что правоохранители при этом не имели никаких претензий к неизвестным лицам в балаклавах, которые стоят под ТЦ и, по словам блогера, являются рейдерами.
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