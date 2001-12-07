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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали воров, угонявших автомобили Mazda

В Киеве задержали воров, угонявших автомобили Mazda Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.

В Киеве разоблачены воры, которые "охотились" на автомобили марки Mazda, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Задержаны злоумышленники, которые незаконно угоняли автомобили указанной марки. Нарушителями оказались двое молодых людей 37 и 23 лет. На сегодня доказана их причастность к двум эпизодам незаконного завладения автомобилями этой марки.

Также удалось установить место, где злоумышленники прятали один из похищенных автомобилей. Преступникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 115 тыс. гривен.

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За совершенное мужчинам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве задержали воров, угонявших автомобили Mazda
В Киеве задержали воров, угонявших автомобили Mazda
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 Теги: Киев, воры

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Сегодня, 16:43 » Автор: Анна Мартынова
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