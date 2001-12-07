Раздел: Происшествия
В Киеве задержали воров, угонявших автомобили Mazda
Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.
В Киеве разоблачены воры, которые "охотились" на автомобили марки Mazda, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Задержаны злоумышленники, которые незаконно угоняли автомобили указанной марки. Нарушителями оказались двое молодых людей 37 и 23 лет. На сегодня доказана их причастность к двум эпизодам незаконного завладения автомобилями этой марки.
Также удалось установить место, где злоумышленники прятали один из похищенных автомобилей. Преступникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 115 тыс. гривен.
Читайте также: Эти бюджетные продукты способны защитить от гипертонии
За совершенное мужчинам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Киеве разоблачены воры, которые "охотились" на автомобили марки Mazda, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Задержаны злоумышленники, которые незаконно угоняли автомобили указанной марки. Нарушителями оказались двое молодых людей 37 и 23 лет. На сегодня доказана их причастность к двум эпизодам незаконного завладения автомобилями этой марки.
Также удалось установить место, где злоумышленники прятали один из похищенных автомобилей. Преступникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 115 тыс. гривен.
Читайте также: Эти бюджетные продукты способны защитить от гипертонии
За совершенное мужчинам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
583
0
Также советуем посмотреть
- Аркадий Бабченко против России
- Шнуров свежим стихом высмеял запрет на критику российской власти
- Снегопады спровоцировали в Киевской области более 100 ДТП
- Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема
- Про адвокатську монополію
- Савченко заявила об ухудшении здоровья
- Неудачник года: на Одесчине грабитель оконфузился из-за макарон
- Від «The Economist» про Тимошенко
- ВСУ получат от НАТО оборудование для защищенной связи
- В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»
- Как победить Россию онлайн
- На кого я только не работал
- Умирающий "Железный человек" стал героем новых мемов
- Госпогранслужба начала сборы резервистов
- Российские спецслужбы готовят кровавые провокации под собор, - СБУ
- Конфуз дня: на нобелевском банкете на голову профессора уронили закуску
- Рецепт счастья от Юлии Тимошенко
- В Сети высмеяли российскую больницу со скотчем вместо пластыря
- Дело Насирова и других: пора протрезветь
- Полиция назвала наиболее заснеженные дороги
- Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз
- Донбасс: смех сквозь слезы
- Девушка, работающая Дедом Морозом, рассказала о смешных моментах
- В России лошадь врезалась в авто и «скрылась с места ДТП»
- Искандеры России угрожают Киеву, - Минобороны
- Владельцы «евроблях» придумали, как обойти растаможку
- Ще один суд, ще один нардеп
- В Андреевской церкви началась литургия Вселенского патриархата
- Студенты прославились на весь мир, выполняя смешное задание профессора
- Как Украине вернуть захваченных моряков
Оставьте свой комментарий