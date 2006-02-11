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Раздел: Происшествия  
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На Харьковщине поезд протаранил легковушку: водитель погиб

На Харьковщине поезд протаранил легковушку: водитель погибПогиб 74-летний мужчина.

В Харьковской области столкнулись электропоезд и легковой автомобиль. В результате аварии погиб пожилой водитель легковушки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Жуткое ДТП произошло сегодня утром на железнодорожном переезде в поселке Буды Харьковского района. По предварительным данным, водитель Daewoo Lanos не остановился на запрещающий сигнал светофора, после чего легковушка и столкнулась с электропоездом. В результате аварии погиб 74-летний водитель автомобиля. Мужчина скончался на месте ДТП.

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"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – отметили в полиции.

На Харьковщине поезд протаранил легковушку: водитель погиб
На Харьковщине поезд протаранил легковушку: водитель погиб
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 Теги: Харьковщина, поезд

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Сегодня, 16:54 » Автор: Анна Мартынова
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