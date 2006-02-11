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Раздел: Происшествия  
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В Днепре сбила пожилую женщину

В Днепре сбила пожилую женщинуОна шла по пешеходному переходу.

15 февраля, около 20:20, на перекрестке улиц Андрея Фабра и Староказацкой случилось ДТП. Водитель маршрутки №101 сбил женщину.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

По словам патрульных, водитель поворачивал с улицы Фабра на Староказацкую в сторону улицы Шмидта. Пострадавшая утверждала, что шла на зеленый сигнал светофора. Пожилую женщину с ушибами госпитализировали в городскую клиническую больницу №16. Водитель маршрутки отказался что-либо рассказывать о происшествии.

На месте работают патрульные. Ожидается следователь. Движение на участке дороги затруднено.

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Ранее мы сообщали, что 13 февраля на улице Передовой произошла серьезная авария - столкнулись фура и ВАЗ. Водителя легковушки с места аварии с травмами средней степени тяжести забрала скорая помощь. О том, что делать, если вы попали в ДТП, читайте здесь. Если Вы хотите быть в курсе всех событий, которые происходят в городе, прямо здесь и сейчас, - подключайтесь к Информатор ФМ (107.3 FM).

В Днепре сбила пожилую женщину
В Днепре сбила пожилую женщину
В Днепре сбила пожилую женщину
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 Теги: Днепр, женщина, дтп

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