Раздел: Происшествия
В Днепре сбила пожилую женщину
Она шла по пешеходному переходу.
15 февраля, около 20:20, на перекрестке улиц Андрея Фабра и Староказацкой случилось ДТП. Водитель маршрутки №101 сбил женщину.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
По словам патрульных, водитель поворачивал с улицы Фабра на Староказацкую в сторону улицы Шмидта. Пострадавшая утверждала, что шла на зеленый сигнал светофора. Пожилую женщину с ушибами госпитализировали в городскую клиническую больницу №16. Водитель маршрутки отказался что-либо рассказывать о происшествии.
На месте работают патрульные. Ожидается следователь. Движение на участке дороги затруднено.
Читайте также: Смертельное ДТП в Чернигове: маршрутка сбила пожилую женщину
Ранее мы сообщали, что 13 февраля на улице Передовой произошла серьезная авария - столкнулись фура и ВАЗ. Водителя легковушки с места аварии с травмами средней степени тяжести забрала скорая помощь. О том, что делать, если вы попали в ДТП, читайте здесь. Если Вы хотите быть в курсе всех событий, которые происходят в городе, прямо здесь и сейчас, - подключайтесь к Информатор ФМ (107.3 FM).
15 февраля, около 20:20, на перекрестке улиц Андрея Фабра и Староказацкой случилось ДТП. Водитель маршрутки №101 сбил женщину.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
По словам патрульных, водитель поворачивал с улицы Фабра на Староказацкую в сторону улицы Шмидта. Пострадавшая утверждала, что шла на зеленый сигнал светофора. Пожилую женщину с ушибами госпитализировали в городскую клиническую больницу №16. Водитель маршрутки отказался что-либо рассказывать о происшествии.
На месте работают патрульные. Ожидается следователь. Движение на участке дороги затруднено.
Читайте также: Смертельное ДТП в Чернигове: маршрутка сбила пожилую женщину
Ранее мы сообщали, что 13 февраля на улице Передовой произошла серьезная авария - столкнулись фура и ВАЗ. Водителя легковушки с места аварии с травмами средней степени тяжести забрала скорая помощь. О том, что делать, если вы попали в ДТП, читайте здесь. Если Вы хотите быть в курсе всех событий, которые происходят в городе, прямо здесь и сейчас, - подключайтесь к Информатор ФМ (107.3 FM).
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