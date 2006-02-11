» » В Киеве женщина обворовала прохожего с помощью гипноза
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве женщина обворовала прохожего с помощью гипноза

В Киеве женщина обворовала прохожего с помощью гипноза Она должна будет выплатить штраф.

Злоумышленница сначала попросила у пострадавшего деньги. А потом, предсказывая ему будущее, сняла с руки золотой перстень и убежала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

ЧП произошло в январе прошлого года на улице Сечевых Стрельцов.

Мужчина вышел из супермаркета, когда к нему подошла женщина и попросила денег. Он отказал, но женщина оказалась настойчивой и не отступала. Что случилось дальше, пострадавший не помнит, а женщина тем временем исчезла вместе с золотым кольцом.

Мужчина сообщил проходившему мимо полицейскому, что к нему подошла цыганка и под действием гипноза обокрала.

Ворожку задержали неподалеку от места происшествия и доставили в управление полиции. У подозреваемой изъяли похищенный перстень, которое отдали владельцу.

Читайте также: В столичном кафе избили сотрудника МВД - СМИ

Шевченковский районный суд Киева признал злоумышленницу виновной в мошенничестве и постановил выплатить штраф.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, воровка

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:48 » Автор: Анна Мартынова
     90
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх