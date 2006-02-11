Раздел: Происшествия
В Киеве женщина обворовала прохожего с помощью гипноза
Она должна будет выплатить штраф.
Злоумышленница сначала попросила у пострадавшего деньги. А потом, предсказывая ему будущее, сняла с руки золотой перстень и убежала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
ЧП произошло в январе прошлого года на улице Сечевых Стрельцов.
Мужчина вышел из супермаркета, когда к нему подошла женщина и попросила денег. Он отказал, но женщина оказалась настойчивой и не отступала. Что случилось дальше, пострадавший не помнит, а женщина тем временем исчезла вместе с золотым кольцом.
Мужчина сообщил проходившему мимо полицейскому, что к нему подошла цыганка и под действием гипноза обокрала.
Ворожку задержали неподалеку от места происшествия и доставили в управление полиции. У подозреваемой изъяли похищенный перстень, которое отдали владельцу.
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Шевченковский районный суд Киева признал злоумышленницу виновной в мошенничестве и постановил выплатить штраф.
Злоумышленница сначала попросила у пострадавшего деньги. А потом, предсказывая ему будущее, сняла с руки золотой перстень и убежала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
ЧП произошло в январе прошлого года на улице Сечевых Стрельцов.
Мужчина вышел из супермаркета, когда к нему подошла женщина и попросила денег. Он отказал, но женщина оказалась настойчивой и не отступала. Что случилось дальше, пострадавший не помнит, а женщина тем временем исчезла вместе с золотым кольцом.
Мужчина сообщил проходившему мимо полицейскому, что к нему подошла цыганка и под действием гипноза обокрала.
Ворожку задержали неподалеку от места происшествия и доставили в управление полиции. У подозреваемой изъяли похищенный перстень, которое отдали владельцу.
Читайте также: В столичном кафе избили сотрудника МВД - СМИ
Шевченковский районный суд Киева признал злоумышленницу виновной в мошенничестве и постановил выплатить штраф.
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