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Раздел: Происшествия  
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В Киеве троллейбус провалился в яму

В Киеве троллейбус провалился в ямуНа место происшествия выехали профильные службы.

На улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева под троллейбусом 39 маршрута провалился асфальт.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

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Согласно сообщению, на место происшествия выехали профильные службы.

В Киеве троллейбус провалился в яму



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 Теги: Киев, Яма, троллейбус

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