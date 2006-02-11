Раздел: Происшествия
В Киеве троллейбус провалился в яму
На место происшествия выехали профильные службы.
На улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева под троллейбусом 39 маршрута провалился асфальт.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
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Согласно сообщению, на место происшествия выехали профильные службы.
На улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева под троллейбусом 39 маршрута провалился асфальт.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Читайте также: В Киеве Chevrolet провалился под асфальт
Согласно сообщению, на место происшествия выехали профильные службы.
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