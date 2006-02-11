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Раздел: Происшествия  
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В Киеве избили и ограбили студента-иностранца

В Киеве избили и ограбили студента-иностранцаС юноши сорвали цепочку с медальоном.

В Киеве, на улице Шота Руставели избили и ограбили китайского студента столичного политехнического института имени Сикорского. Парень шел по улице в направлении центра города, когда с ним якобы случайно столкнулся незнакомец. Это и стало причиной конфликта, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Предварительно установлено, что юноша изначально не придал столкновению особого значения и хотел было дальше идти своей дорогой, но незнакомец начал его оскорблять и затеял потасовку якобы из-за того, что студент-китаец его умышленно толкнул и не извинился.

Уличная ссора была лишь поводом, чтобы отвлечь внимание жертвы и забрать у юноши ценности. В ходе толкотни студент из КНР сразу не заметил, что у него выхватили кошелек из кармана куртки, в котором находилась тысяча долларов США. В пылу конфликта с юноши также сорвали цепочку с медальоном.

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Неизвестный нападавший скрылся, прихватив ценности студента. Полиция завела дело по факту кражи, но задержать хитроумного вора по горячим следам так и не удалось.
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 Теги: иностранец, Киев

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Сегодня, 12:13 » Автор: Анна Мартынова
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