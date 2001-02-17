Раздел: Происшествия
Кремль готовил провокацию против УПЦ МП
Предполагалось нападение на представителей духовенства УПЦ (МП).
Провокации против 20 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата были спланированы и организованы экс-сотрудником СБУ, одним из руководителей так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" Егором Соболевым, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"СБУ получен план так называемых оперативных мероприятий, подготовленный в так называемой МГБ "ДНР", согласованный с кураторами в Ростовской области... 20 фактически объектов, которые планируется атаковать в Украине", – сказал он 18 февраля, представив оригинал документа.
Согласно плану, общинам УПЦ, Греко-католической церкви, еврейских религиозных общин поступали на электронные аккаунты письма с угрозами от якобы патриотических сил.
Кроме того, предполагалось нападение на представителей духовенства УПЦ (МП), для чего планировалось привлечь реальных представителей патриотических движений и участников АТО.
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"За каждую акцию по дестабилизации ситуации на религиозной основе были разработаны расценки. Автором этого плана является гражданин Украины, к сожалению, бывший сотрудник СБУ, а ныне один из руководителей так называемой МГБ "ДНР" Егор Соболев", – рассказал глава украинской спецслужбы.
Провокации против 20 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата были спланированы и организованы экс-сотрудником СБУ, одним из руководителей так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" Егором Соболевым, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"СБУ получен план так называемых оперативных мероприятий, подготовленный в так называемой МГБ "ДНР", согласованный с кураторами в Ростовской области... 20 фактически объектов, которые планируется атаковать в Украине", – сказал он 18 февраля, представив оригинал документа.
Согласно плану, общинам УПЦ, Греко-католической церкви, еврейских религиозных общин поступали на электронные аккаунты письма с угрозами от якобы патриотических сил.
Кроме того, предполагалось нападение на представителей духовенства УПЦ (МП), для чего планировалось привлечь реальных представителей патриотических движений и участников АТО.
Читайте также: Боевики совершили огневую провокацию против ВСУ
"За каждую акцию по дестабилизации ситуации на религиозной основе были разработаны расценки. Автором этого плана является гражданин Украины, к сожалению, бывший сотрудник СБУ, а ныне один из руководителей так называемой МГБ "ДНР" Егор Соболев", – рассказал глава украинской спецслужбы.
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