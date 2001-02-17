Раздел: Происшествия
В Киеве возле ресторана обрушилась стена дома
О пострадавших не сообщается.
В понедельник в центре Киева обвалилась часть здания. Рухнула стена дома на бульваре Тараса Шевченко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"Здание устало. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 36. Во дворе дома за рестораном Чачапури", – говорится в сообщении.
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На опубликованном фото видно, что поврежденная часть стены огорожена специальной лентой.
В понедельник в центре Киева обвалилась часть здания. Рухнула стена дома на бульваре Тараса Шевченко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"Здание устало. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 36. Во дворе дома за рестораном Чачапури", – говорится в сообщении.
Читайте также: В России обрушилась стена пятиэтажного жилого дома. Видео
На опубликованном фото видно, что поврежденная часть стены огорожена специальной лентой.
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