» » В Херсоне пьяная мать оставила младенца на холоде
Раздел: Происшествия  
0

В Херсоне пьяная мать оставила младенца на холоде

В Херсоне пьяная мать оставила младенца на холодеРебенка передали правоохранителям.

В Херсоне на Острове (ул. Дорофеева, 20) около 20:00 изрядно выпившая мать оставила младенца на улице, сообщили в сотрудники полиции на месте событий.

Неравнодушный сосед вызвал полицию.

Прибывшая оперативная группа приняла брошенного ребенка и согрела его в патрульной машине. Пока искали горе-мать, сотрудница полиции убаюкивала ребенка как родного.

Читайте также: В Киеве произошло тройное ДТП

Когда нашли пьяную женщину, она клялась, что это было в первый и последний раз.

В Херсоне пьяная мать оставила младенца на холоде
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Херсон, пьяная

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:16 » Автор: Анна Мартынова
     204
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх