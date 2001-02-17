В Херсоне пьяная мать оставила младенца на холоде

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В Херсоне на Острове (ул. Дорофеева, 20) около 20:00 изрядно выпившая мать оставила младенца на улице, сообщили в сотрудники полиции на месте событий.Неравнодушный сосед вызвал полицию.Прибывшая оперативная группа приняла брошенного ребенка и согрела его в патрульной машине. Пока искали горе-мать, сотрудница полиции убаюкивала ребенка как родного.Когда нашли пьяную женщину, она клялась, что это было в первый и последний раз.