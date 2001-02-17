Раздел: Происшествия
В Киеве бензовоз попал в ДТП
На дорогу разлилось машинное масло.
В Киеве на Севастопольской площади произошла авария с участием бензовоза DAF и автомобиля Mazda 626. От удара из тягача на проезжую часть разлилось машинное масло. Столкновение спровоцировало большую пробку на Воздухофлотском проспекте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло во вторник, 19 февраля, около 19:20.
По словам водителя Mazda, он ехал в правом ряду со стороны Воздухофлотского проспекта в сторону улицы Донецкой. Водитель бензовоза DAF, в свою очередь, двигаясь во втором ряду на Севастопольской площади пытался повернуть Чоколовский бульвар. Легковой автомобиль попал в слепую зону грузовика, от чего произошло столкновение. От удара Mazda развернуло, а тягач вылетел на обочину, где он сбил дорожный знак и сильно повредил днище о бровку.
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В результате аварии, из-за поврежденного днища у бензовоза на проезжую часть вытекло машинное масло. Mazda получила повреждения задней части. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Авария спровоцировала большую пробку на Воздухофлотском проспекте в сторону Севастопольской площади. На месте работал экипаж патрульной полиции и спасатели ГСЧС. Детали и виновника происшествия установит следствие.
В Киеве на Севастопольской площади произошла авария с участием бензовоза DAF и автомобиля Mazda 626. От удара из тягача на проезжую часть разлилось машинное масло. Столкновение спровоцировало большую пробку на Воздухофлотском проспекте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло во вторник, 19 февраля, около 19:20.
По словам водителя Mazda, он ехал в правом ряду со стороны Воздухофлотского проспекта в сторону улицы Донецкой. Водитель бензовоза DAF, в свою очередь, двигаясь во втором ряду на Севастопольской площади пытался повернуть Чоколовский бульвар. Легковой автомобиль попал в слепую зону грузовика, от чего произошло столкновение. От удара Mazda развернуло, а тягач вылетел на обочину, где он сбил дорожный знак и сильно повредил днище о бровку.
Читайте также: В киевском сквере внезапно умер мужчина
В результате аварии, из-за поврежденного днища у бензовоза на проезжую часть вытекло машинное масло. Mazda получила повреждения задней части. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Авария спровоцировала большую пробку на Воздухофлотском проспекте в сторону Севастопольской площади. На месте работал экипаж патрульной полиции и спасатели ГСЧС. Детали и виновника происшествия установит следствие.
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