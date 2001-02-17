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Раздел: Происшествия  
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В Киеве сын ударил отца ножом в грудь

В Киеве сын ударил отца ножом в грудьБытовая ссора закончилась поножовщиной.

В Киеве сын во время конфликта несколько раз ударил отца кухонным ножом и скрылся с места преступления. Мужчину задержали полицейские, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на Дарницком бульваре.

"Нам стало известно, что конфликты между отцом и 49-летним сыном продолжаются в течение длительного времени из-за квартиры. После драки с родственником злоумышленник скрылся, однако впоследствии он вернулся домой – и мы его задержали. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался", – рассказал исполняющий обязанности начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.

Как выяснилось, сначала мужчины поссорились, а потом один из них схватился за нож. В результате 71-летний киевлянин получил проникающее ранение грудной клетки и живота. Пострадавшего госпитализировали в больницу и срочно сделали операцию.

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"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы", – отметили в полиции.

В Киеве сын ударил отца ножом в грудь
В Киеве сын ударил отца ножом в грудь
В Киеве сын ударил отца ножом в грудь
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 Теги: Киев, поножовщина

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Сегодня, 11:29 » Автор: Анна Мартынова
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