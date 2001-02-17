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В Киеве пьяная компания громила автомобили

В Киеве пьяная компания громила автомобилиОни разбили два припаркованных авто.

В украинской столице пьяные молодые люди во дворе жилого дома по адресу Ревуцкого, 25 на автомобиле Mazda 6 гоняли по двору и разбили два припаркованных авто. В результате пострадали авто Audi A8 и BMW 7, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Владелец разбитой Audi заявил, что ночью он услышал звуки столкновения автомобилей. Выглянув в окно, он смог узреть, что его авто разбито, а со двора уже выезжает Mazda. Также он добавил, что перед этим он слышал звуки автомобиля, который несколько раз проехал по территории двора. Столкновение с обоими автомобилями мужчины на Mazda осуществили задним ходом.

Полицейским, которые прибыли на вызов, удалось задержать пьяную компанию буквально в 50 метрах от двора, где были разбиты автомобили. Мужчины решили остановиться, чтобы заменить колесо, которое, скорее всего, заблокировалось во время столкновения.

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У водителя Mazda были все признаки алкогольного опьянения, но он отказался проходить тест на Драгер. Кроме того, у одного из двух пассажиров полицейские обнаружили наркотики. Всех троих доставили в ближайшее управление полиции. В результате столкновения в Audi A8 сломанный задний мост, BMW 7 получил повреждения передней части.

В Киеве пьяная компания громила автомобили
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 Теги: Киев, авто

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Сегодня, 14:26 » Автор: Анна Мартынова
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