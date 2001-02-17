Раздел: Происшествия
Женщины ограбили киевлянку, приставив к ее горлу нож
Рядом находилось отделение полиции.
ЧП произошло 19 февраля на улице Багговутовской, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Трое представительниц ромской национальности окружили женщину, приставили ей нож к горлу и отобрали золотую цепочку с кулоном.
Несмотря на то, что неподалеку находилось отделение полиции, цыганок это не остановило.
Нападавших разыскивают правоохранители.
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Напомним, цыгане неоднократно грабят горожан на улицах столицы. В частности, ромы "работают" на остановках общественного транспорта и вокзале.
ЧП произошло 19 февраля на улице Багговутовской, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Трое представительниц ромской национальности окружили женщину, приставили ей нож к горлу и отобрали золотую цепочку с кулоном.
Несмотря на то, что неподалеку находилось отделение полиции, цыганок это не остановило.
Нападавших разыскивают правоохранители.
Читайте также: В Киеве за сутки спасли двух рыбаков
Напомним, цыгане неоднократно грабят горожан на улицах столицы. В частности, ромы "работают" на остановках общественного транспорта и вокзале.
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