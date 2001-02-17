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Раздел: Происшествия  
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Женщины ограбили киевлянку, приставив к ее горлу нож

Женщины ограбили киевлянку, приставив к ее горлу ножРядом находилось отделение полиции.

ЧП произошло 19 февраля на улице Багговутовской, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Трое представительниц ромской национальности окружили женщину, приставили ей нож к горлу и отобрали золотую цепочку с кулоном.

Несмотря на то, что неподалеку находилось отделение полиции, цыганок это не остановило.

Нападавших разыскивают правоохранители.

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Напомним, цыгане неоднократно грабят горожан на улицах столицы. В частности, ромы "работают" на остановках общественного транспорта и вокзале.

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 Теги: Киев, ограбление

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Сегодня, 11:53 » Автор: Анна Мартынова
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