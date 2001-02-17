Раздел: Происшествия
Наев рассказал о нарушениях оккупантами "тишины"
Встреча состоялась на базе Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества в Краматорске.
Командующий ООС Сергей Наев ознакомил делегацию СММ ОБСЕ с оперативной информацией по нарушению режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск и другими фактами военной агрессии РФ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.
"Командующий Объединенных сил рассказал иностранным наблюдателям о нарушении режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, обстрелах населенных пунктов, создании препятствий патрулям ОБСЕ со стороны представителей вооруженных формирований РФ, показателях фиксации нарушений размещения вооружения и средств огневого поражения вне мест хранения и линий отвода и т.д.", - сообщают в пресс-службе.
В частности, Наев вспомнил о семи случаях повреждения в результате обстрелов со стороны ВФ РФ жилых домов, подкрепил свой рассказ фактами фото- и видеофиксации.
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Командующий также детально рассказал об обстреле 18-19 февраля, когда по позициям Объединенных сил было выпущено 445 снарядов, что составляет 51% от общего количества боеприпасов, примененных российско-оккупационными войсками с начала года.
Командующий ООС Сергей Наев ознакомил делегацию СММ ОБСЕ с оперативной информацией по нарушению режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск и другими фактами военной агрессии РФ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.
"Командующий Объединенных сил рассказал иностранным наблюдателям о нарушении режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, обстрелах населенных пунктов, создании препятствий патрулям ОБСЕ со стороны представителей вооруженных формирований РФ, показателях фиксации нарушений размещения вооружения и средств огневого поражения вне мест хранения и линий отвода и т.д.", - сообщают в пресс-службе.
В частности, Наев вспомнил о семи случаях повреждения в результате обстрелов со стороны ВФ РФ жилых домов, подкрепил свой рассказ фактами фото- и видеофиксации.
Читайте также: Россия может готовить полномасштабное наступление на Украину, - Наев
Командующий также детально рассказал об обстреле 18-19 февраля, когда по позициям Объединенных сил было выпущено 445 снарядов, что составляет 51% от общего количества боеприпасов, примененных российско-оккупационными войсками с начала года.
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