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Раздел: Происшествия  
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Наев рассказал о нарушениях оккупантами "тишины"

Наев рассказал о нарушениях оккупантами "тишины"Встреча состоялась на базе Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества в Краматорске.

Командующий ООС Сергей Наев ознакомил делегацию СММ ОБСЕ с оперативной информацией по нарушению режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск и другими фактами военной агрессии РФ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.

"Командующий Объединенных сил рассказал иностранным наблюдателям о нарушении режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, обстрелах населенных пунктов, создании препятствий патрулям ОБСЕ со стороны представителей вооруженных формирований РФ, показателях фиксации нарушений размещения вооружения и средств огневого поражения вне мест хранения и линий отвода и т.д.", - сообщают в пресс-службе.

В частности, Наев вспомнил о семи случаях повреждения в результате обстрелов со стороны ВФ РФ жилых домов, подкрепил свой рассказ фактами фото- и видеофиксации.

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Командующий также детально рассказал об обстреле 18-19 февраля, когда по позициям Объединенных сил было выпущено 445 снарядов, что составляет 51% от общего количества боеприпасов, примененных российско-оккупационными войсками с начала года.


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 Теги: Наев, режим тишины

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