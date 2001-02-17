Раздел: Происшествия
СБУ блокировала работу наркоторговцев
Ежемесячный доход наркодельцов составлял около 1 млн гривен.
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Черниговской области деятельность межрегиональной организованной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что участники группы устроили в одном из частных домовладений нарколабораторию, где изготавливали марихуану и амфетамин. Готовую к продаже "продукцию" злоумышленники большими партиями реализовывали через разветвленную сеть дилеров в различных регионах страны.
По предварительной информации, ежемесячный доход наркодельцов составлял около 1 млн гривен.
Сотрудники СБУ задержали одного из участников группировки в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при попытке сбыта очередной партии психотропов. Во время задержания злоумышленник пытался оказать вооруженное сопротивление.
Во время санкционированных следственных действий по местам жительства фигурантов дела правоохранители изъяли партию подготовленных для продажи наркотиков, а также оборудования для их изготовления. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.
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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц, в частности представителей правоохранительных органов.
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Черниговской области деятельность межрегиональной организованной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что участники группы устроили в одном из частных домовладений нарколабораторию, где изготавливали марихуану и амфетамин. Готовую к продаже "продукцию" злоумышленники большими партиями реализовывали через разветвленную сеть дилеров в различных регионах страны.
По предварительной информации, ежемесячный доход наркодельцов составлял около 1 млн гривен.
Сотрудники СБУ задержали одного из участников группировки в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при попытке сбыта очередной партии психотропов. Во время задержания злоумышленник пытался оказать вооруженное сопротивление.
Во время санкционированных следственных действий по местам жительства фигурантов дела правоохранители изъяли партию подготовленных для продажи наркотиков, а также оборудования для их изготовления. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.
Читайте также: СБУ блокировала контрабанду психотропных веществ
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц, в частности представителей правоохранительных органов.
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