Раздел: Происшествия
В Днепре нашли тело мужчины, висящее на столбе
Мужчина умер от удара током и повис на столбе
22 февраля, около 12:00, в поселке Чапли мужчина забрался на столб электропередач. Он схватился за коммуникации и его сильно ударило током, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Мужчина скончался на месте.
Умершего обнаружил местный тракторист Ярослав. Он же и вызвал полицию и медиков. Труп висел на столбе линии электропередач между полем и балкой. Врачи смогли лишь констатировать смерть.
Детали выясняют правоохранители. На место вызвали спасателей, чтобы достать труп с высоты и сотрудников ДТЭК, чтобы обесточить участок. Тело умершего удалось опустить на землю лишь к 17:00.
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По одной из версий, мужчина пытался украсть алюминиевые провода, для этого он и залез на столб. Однако он ухватился за оголенный участок, получил удар током, зацепился штанами за штырь и повис на столбе. Никаких спецсредств, с помощью которых умерший мог вырезать провода, рядом не обнаружили.
22 февраля, около 12:00, в поселке Чапли мужчина забрался на столб электропередач. Он схватился за коммуникации и его сильно ударило током, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Мужчина скончался на месте.
Умершего обнаружил местный тракторист Ярослав. Он же и вызвал полицию и медиков. Труп висел на столбе линии электропередач между полем и балкой. Врачи смогли лишь констатировать смерть.
Детали выясняют правоохранители. На место вызвали спасателей, чтобы достать труп с высоты и сотрудников ДТЭК, чтобы обесточить участок. Тело умершего удалось опустить на землю лишь к 17:00.
Читайте также: В Донецкой области на столбе нашли труп
По одной из версий, мужчина пытался украсть алюминиевые провода, для этого он и залез на столб. Однако он ухватился за оголенный участок, получил удар током, зацепился штанами за штырь и повис на столбе. Никаких спецсредств, с помощью которых умерший мог вырезать провода, рядом не обнаружили.
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