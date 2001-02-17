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В Днепре нашли тело мужчины, висящее на столбе

В Днепре нашли тело мужчины, висящее на столбеМужчина умер от удара током и повис на столбе

22 февраля, около 12:00, в поселке Чапли мужчина забрался на столб электропередач. Он схватился за коммуникации и его сильно ударило током, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Мужчина скончался на месте.

Умершего обнаружил местный тракторист Ярослав. Он же и вызвал полицию и медиков. Труп висел на столбе линии электропередач между полем и балкой. Врачи смогли лишь констатировать смерть.

Детали выясняют правоохранители. На место вызвали спасателей, чтобы достать труп с высоты и сотрудников ДТЭК, чтобы обесточить участок. Тело умершего удалось опустить на землю лишь к 17:00.

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По одной из версий, мужчина пытался украсть алюминиевые провода, для этого он и залез на столб. Однако он ухватился за оголенный участок, получил удар током, зацепился штанами за штырь и повис на столбе. Никаких спецсредств, с помощью которых умерший мог вырезать провода, рядом не обнаружили.

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 Теги: Днепр, труп

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