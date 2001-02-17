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Раздел: Происшествия  
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На Житомирщине 21-летний водитель сбил насмерть мужчину

На Житомирщине 21-летний водитель сбил насмерть мужчинуВ Житомирской области на трассе Киев-Чоп легковой автомобиль насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.


Смертельное ДТП произошло вечером 22 февраля на 195 километре трассы Киев – Чоп возле села Тетерка. Как выяснилось, за рулем Skoda Superb находился 21-летний киевлянин.

Под колеса легковушки попал 70-летний мужчина, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных трав мужчина скончался на месте происшествия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ГУ НП области.

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"Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются в рамках расследования уголовного судопроизводства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

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Сегодня, 13:08 » Автор: Ольга Кравченко
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