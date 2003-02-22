Раздел: Происшествия
На Донбассе три бойца ООС получили ранения
Хутор Вильный попал под обстрел из гранатометов различных систем.
Во вторник, 26 февраля, российско-оккупационные войска восемь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате трое военнослужащих получили ранения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Боевики пять раз примененили запрещенное вооружение. Возле Лебединского, Попасной, Новолуганского и Хутора Вильный стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Оккупанты обстреляли позиции ООС в районе населенного пункта Верхнеторецкое из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По защитникам населенного пункта Новолуганское били также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия. В районе Попасной - из вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Читайте также: На Донбассе двое военных получили ранения
Хутор Вильный попал под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Во вторник, 26 февраля, российско-оккупационные войска восемь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате трое военнослужащих получили ранения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Боевики пять раз примененили запрещенное вооружение. Возле Лебединского, Попасной, Новолуганского и Хутора Вильный стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Оккупанты обстреляли позиции ООС в районе населенного пункта Верхнеторецкое из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По защитникам населенного пункта Новолуганское били также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия. В районе Попасной - из вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Читайте также: На Донбассе двое военных получили ранения
Хутор Вильный попал под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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