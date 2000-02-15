Эктор Хименес-Браво восхитил мощными мышцами

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Более года назад Эктор Хименес-Браво начал активно заниматься спортом и соблюдать диету, благодаря чему сначала похудел, а теперь набрал мышечную массу, да такую, что поклонницы глаз отвести не могут.На своей страничке в Инстаграме ведущий "МастерШефа" поделился свежей фоткой из тренажерки, на которой он запечатлен в майке, дополнительно подчеркивающей его мощные мышцы.В комментариях Эктора в буквальном смысле слова осыпали комплиментами: "Просто титан!", "Мачо!!!", "Ничего себе раскачался! КРАСАВЕЦ!", "Отличная работа над собой! Молодец, Эктор! Браво тренеру!" и все остальные отзывы в таком же духе.