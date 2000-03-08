Раздел: Культура
Настя Каменских кардинально изменилась
Певица предстала перед фанатами в абсолютно новом амплуа.
С тех пор, как Настя Каменских отправилась в свободное плавание, то есть начала строить сольную карьеру, ее стиль сильно изменился. На днях она представила публике новый хит, а теперь показала в Инстаграме, как будет выглядеть в клипе.
Непривычное каре и ровные волосы, элегантный кардиган-платье с глубоким вырезом, открывающим грудь - все это новый стиль Насти Каменских. Правда, певица не снимает с себя массивного украшения с логотипом NK, которое украшает ее шею и зону декольте.
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Буквально за полчаса после публикации этого фото более 41 тысячи фолловеров Насти Каменских нажали на сердечко, продемонстрировав таким образом всеобщий восторг.
С тех пор, как Настя Каменских отправилась в свободное плавание, то есть начала строить сольную карьеру, ее стиль сильно изменился. На днях она представила публике новый хит, а теперь показала в Инстаграме, как будет выглядеть в клипе.
Непривычное каре и ровные волосы, элегантный кардиган-платье с глубоким вырезом, открывающим грудь - все это новый стиль Насти Каменских. Правда, певица не снимает с себя массивного украшения с логотипом NK, которое украшает ее шею и зону декольте.
Читайте также: Эксперт раскрыл секрет популярности Олега Винника
Буквально за полчаса после публикации этого фото более 41 тысячи фолловеров Насти Каменских нажали на сердечко, продемонстрировав таким образом всеобщий восторг.
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