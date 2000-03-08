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Раздел: Культура  
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Настя Каменских кардинально изменилась

Настя Каменских кардинально измениласьПевица предстала перед фанатами в абсолютно новом амплуа.

С тех пор, как Настя Каменских отправилась в свободное плавание, то есть начала строить сольную карьеру, ее стиль сильно изменился. На днях она представила публике новый хит, а теперь показала в Инстаграме, как будет выглядеть в клипе.

Непривычное каре и ровные волосы, элегантный кардиган-платье с глубоким вырезом, открывающим грудь - все это новый стиль Насти Каменских. Правда, певица не снимает с себя массивного украшения с логотипом NK, которое украшает ее шею и зону декольте.

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Буквально за полчаса после публикации этого фото более 41 тысячи фолловеров Насти Каменских нажали на сердечко, продемонстрировав таким образом всеобщий восторг.

Настя Каменских кардинально изменилась
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 Теги: Настя Каменских, образ

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Сегодня, 14:07 » Автор: Валерия Янобекова
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