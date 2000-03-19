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Раздел: Культура  
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Поклонники ужаснулись внешнему виду Дженнифер Лопес

Поклонники ужаснулись внешнему виду Дженнифер Лопес На этот раз женщину ругали за "перекачанность".

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес решила пожелать доброго утра своим поклонникам, прикрепив к публикации снимок в белоснежном платье. Фанаты обратили внимание на слишком накачанные мышцы рук знаменитости и высказали критические замечания в комментариях под снимком.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

На фото Дженнифер Лопес запечатлена в обтягивающем белом платье, демонстрирующем идеальную фигуру звезды. Певица позировала с поднятой рукой, показывая подписчикам объемные мышцы рук. Несмотря на вероятные ожидания Лопес о множестве похвальных комментариев, фолловеры раскритиковали звезду.

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Публика осталась недовольна тем, что накачанные руки портят ее «кукольную» внешность, так как звезда перестаралась с нагрузками в спортзале. Другие же остались удовлетворены снимком, отметив, что Дженнифер Лопес является примером для множества женщин, усердно трудясь и совершенствуя свое тело.
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 Теги: Дженнифер Лопес, внешность, мускулы

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Вчера, 23:13 » Автор: Едгар Букмирза
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