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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева похвалилась красавицей-дочкой

Вера Брежнева похвалилась красавицей-дочкойДевушке уже 17 лет.

В Инстаграме Вера Брежнева поделилась несколькими фотографиями, на которых она запечатлена со старшей дочкой Соней, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Первое совместное фото певица подписала так: "Сегодня моей доченьке Сонечке 17! Уже такая взрослая, хотя совсем еще ребенок) и сегодня первый День Рождения, который мы празднуем на разных континентах! Но любовь к этой волшебной девочке и гордость за нее не знает расстояний!!! Happy Birthday, my little big Love Sonya! И я обожаю это фото. Мы на нем счастливые".

Под серией других фото с именинницей Софьей Вера оставила такое послание: "17 years together...".

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Около 370 тысяч лайков собрали семейные фото Веры Брежневой с Соней Киперман. В комментариях певицу и ее дочь искупали в комплиментах пользователи социальной сети, отметив, что с каждым годом Соня становится все больше похожей на свою маму.

Вера Брежнева похвалилась красавицей-дочкой
Вера Брежнева похвалилась красавицей-дочкой
Вера Брежнева похвалилась красавицей-дочкой
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 Теги: Вера Брежнева, дочь

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Сегодня, 12:42 » Автор: Анна Мартынова
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