Раздел: Культура
Вера Брежнева похвалилась красавицей-дочкой
Девушке уже 17 лет.
В Инстаграме Вера Брежнева поделилась несколькими фотографиями, на которых она запечатлена со старшей дочкой Соней, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Первое совместное фото певица подписала так: "Сегодня моей доченьке Сонечке 17! Уже такая взрослая, хотя совсем еще ребенок) и сегодня первый День Рождения, который мы празднуем на разных континентах! Но любовь к этой волшебной девочке и гордость за нее не знает расстояний!!! Happy Birthday, my little big Love Sonya! И я обожаю это фото. Мы на нем счастливые".
Под серией других фото с именинницей Софьей Вера оставила такое послание: "17 years together...".
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Около 370 тысяч лайков собрали семейные фото Веры Брежневой с Соней Киперман. В комментариях певицу и ее дочь искупали в комплиментах пользователи социальной сети, отметив, что с каждым годом Соня становится все больше похожей на свою маму.
В Инстаграме Вера Брежнева поделилась несколькими фотографиями, на которых она запечатлена со старшей дочкой Соней, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Первое совместное фото певица подписала так: "Сегодня моей доченьке Сонечке 17! Уже такая взрослая, хотя совсем еще ребенок) и сегодня первый День Рождения, который мы празднуем на разных континентах! Но любовь к этой волшебной девочке и гордость за нее не знает расстояний!!! Happy Birthday, my little big Love Sonya! И я обожаю это фото. Мы на нем счастливые".
Под серией других фото с именинницей Софьей Вера оставила такое послание: "17 years together...".
Читайте также: Вера Брежнева сфотографировалась с красавицей-сестрой
Около 370 тысяч лайков собрали семейные фото Веры Брежневой с Соней Киперман. В комментариях певицу и ее дочь искупали в комплиментах пользователи социальной сети, отметив, что с каждым годом Соня становится все больше похожей на свою маму.
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