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Раздел: Культура  
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Бритни Спирс поделилась снимком в интересном образе

Бритни Спирс поделилась снимком в интересном образе Певица сфотографировалась в белом платье.

После небольшого перерыва Бритни Спирс снова порадовала поклонников новыми снимками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.

На этот раз звезда позировала в белом платье.

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Поклонники осыпали свою любимицу комплиментами, отметив, что она выглядит потрясающе и имеет счастливый вид.

Бритни Спирс поделилась снимком в интересном образе
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 Теги: Бритни Спирс, фото

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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