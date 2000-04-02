Раздел: Культура
Бритни Спирс поделилась снимком в интересном образе
Певица сфотографировалась в белом платье.
После небольшого перерыва Бритни Спирс снова порадовала поклонников новыми снимками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.
На этот раз звезда позировала в белом платье.
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Поклонники осыпали свою любимицу комплиментами, отметив, что она выглядит потрясающе и имеет счастливый вид.
После небольшого перерыва Бритни Спирс снова порадовала поклонников новыми снимками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.
На этот раз звезда позировала в белом платье.
Читайте также: Супружеская пара Бекхэмов начала получать жалобы от соседей
Поклонники осыпали свою любимицу комплиментами, отметив, что она выглядит потрясающе и имеет счастливый вид.
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