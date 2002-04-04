Слава Каминская похвасталась фигурой в бикини

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Слава Каминская отдыхает за границей вместе со своими детьми и щедро делится с поклонниками семейными фотками.На этот раз солистка "НеАнгелов" сфотографировалась с сыном и дочкой прямо в воде, продемонстрировав изумительную фигуру в смелом бикини.Подписала Слава эту фотографию так: "Незабываемые моменты". Почти 27 тысяч инстаграм-пользователей согласились с ней, поставив лайки под фото.В комментариях Каминскую осыпали множеством заслуженных комплиментов: "Восхищаюсь и вдохновляюсь этой замечательной девушкой, мамой, красоткой!!!", "Слава, вы такая худенькая! Это генетика?", "Шикарная мамочка!", "Ты такая красивая!".К слову, купальник и фигуру маленькой Лауры подписчики певицы тоже оценили по достоинству, назвав ее милой кокеткой.