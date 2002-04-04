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Раздел: Культура  
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Слава Каминская похвасталась фигурой в бикини

Слава Каминская похвасталась фигурой в бикиниПевица выложила в соцсеть новое фото отдыха в Египте.

Слава Каминская отдыхает за границей вместе со своими детьми и щедро делится с поклонниками семейными фотками.

На этот раз солистка "НеАнгелов" сфотографировалась с сыном и дочкой прямо в воде, продемонстрировав изумительную фигуру в смелом бикини.

Подписала Слава эту фотографию так: "Незабываемые моменты". Почти 27 тысяч инстаграм-пользователей согласились с ней, поставив лайки под фото.

В комментариях Каминскую осыпали множеством заслуженных комплиментов: "Восхищаюсь и вдохновляюсь этой замечательной девушкой, мамой, красоткой!!!", "Слава, вы такая худенькая! Это генетика?", "Шикарная мамочка!", "Ты такая красивая!".

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К слову, купальник и фигуру маленькой Лауры подписчики певицы тоже оценили по достоинству, назвав ее милой кокеткой.

Слава Каминская похвасталась фигурой в бикини
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 Теги: Слава Каминская, фигура, бикини

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Сегодня, 11:19 » Автор: Валерия Янобекова
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