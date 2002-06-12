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Модель Деми Роуз снялась в откровенной фотосессии
Знаменитость также поделилась секретом своей фигуры.
Британская модель 23-летняя Деми Роуз, которую часто называют еще одной Ким Кардашьян, снялась в откровенной фотосессии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Звезда стала лицом собственного бренда одежды ISAWITFIRST. Фотосессия проходила на Ибице в Средиземном море. Звезда позировала в голубом бикини с цветочным принтом и продемонстрировала пышные бедра и грудь.
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"Я стараюсь беречь свое здоровье. Даже путешествуя, я стараюсь сохранить свою программу. Все говорят, что я самый здоровый человек, которого они знают. Самые жирные продукты, которые я ела, это орешки и арахисовое масло", - рассказала Деми.
Британская модель 23-летняя Деми Роуз, которую часто называют еще одной Ким Кардашьян, снялась в откровенной фотосессии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Звезда стала лицом собственного бренда одежды ISAWITFIRST. Фотосессия проходила на Ибице в Средиземном море. Звезда позировала в голубом бикини с цветочным принтом и продемонстрировала пышные бедра и грудь.
Читайте также: "Выхожу замуж": Мадонна удивила неожиданным заявлением
"Я стараюсь беречь свое здоровье. Даже путешествуя, я стараюсь сохранить свою программу. Все говорят, что я самый здоровый человек, которого они знают. Самые жирные продукты, которые я ела, это орешки и арахисовое масло", - рассказала Деми.
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