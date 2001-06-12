Ани Лорак выступила на свадьбе дочери российского олигарха

Похожие новости по теме

Более трех миллионов евро заплатили звездам за выступление на российской свадьбе.

Известная украинская певица и народная артистка Украины Ани Лорак в прошедшую пятницу 27 сентября с размахом отметила важнейшее событие - 35-летие. На шикарное торжество Каролина пригласила более сотни звездных гостей. Не смотря на то, что украинская певица заранее попросила своих гостей не фотографировать и не снимать