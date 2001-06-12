Раздел: Культура
Ани Лорак выступила на свадьбе дочери российского олигарха
Украинская певица Ани Лорак развлекала гостей на свадьбе дочери российского миллиардера Александра Чигиринского, известного как «строительный король», Ирины и ее избранника — сына бывшего замгубернатора Архангельской области Александра Мирелли — Мориса.
Видео выступления Ани Лорак появилось в сети фотографа свадьбы и гостей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Певица выступила и сама, и с Эмином. Кстати, фанаты артистов заявили, что Ани Лорак и Эмин не работали, а просто «выступили на свадьбе друзей».
Перед гостями выступили также Николай Басков, группировка «Ленинград», Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Максим Галкин и другие.
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Отметим, что свадьба состоялась 17 июня в загородном гольф-клубе Эмина Агаларова. И, как вы уже догадались, все было роскошно — от наряда невесты до угощения.
Видео выступления Ани Лорак появилось в сети фотографа свадьбы и гостей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Певица выступила и сама, и с Эмином. Кстати, фанаты артистов заявили, что Ани Лорак и Эмин не работали, а просто «выступили на свадьбе друзей».
Перед гостями выступили также Николай Басков, группировка «Ленинград», Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Максим Галкин и другие.
Читайте также: Элтон Джон и Антонио Бандерас "зажгли" на свадьбе внучки российского олигарха. Видео
Отметим, что свадьба состоялась 17 июня в загородном гольф-клубе Эмина Агаларова. И, как вы уже догадались, все было роскошно — от наряда невесты до угощения.
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