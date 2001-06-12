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Раздел: Культура  
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Ани Лорак выступила на свадьбе дочери российского олигарха

Ани Лорак выступила на свадьбе дочери российского олигархаУкраинская певица Ани Лорак развлекала гостей на свадьбе дочери российского миллиардера Александра Чигиринского, известного как «строительный король», Ирины и ее избранника — сына бывшего замгубернатора Архангельской области Александра Мирелли — Мориса.

Видео выступления Ани Лорак появилось в сети фотографа свадьбы и гостей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Певица выступила и сама, и с Эмином. Кстати, фанаты артистов заявили, что Ани Лорак и Эмин не работали, а просто «выступили на свадьбе друзей».

Перед гостями выступили также Николай Басков, группировка «Ленинград», Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Максим Галкин и другие.

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Отметим, что свадьба состоялась 17 июня в загородном гольф-клубе Эмина Агаларова. И, как вы уже догадались, все было роскошно — от наряда невесты до угощения.
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Сегодня, 22:59 » Автор: Алена Шимко
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