Даша Астафьева показала грудь в новом фотосете

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Даша Астафьева является одной из немногих знаменитостей, кто может похвалиться натуральными формами. А откровенные фотосессии - это в буквальном смысле слова "конек" певицы.На этот раз Даша Астафьева снялась в фотосете, примерив белое платье с очень глубоким декольте, под которым не было нижнего белья.От красивой груди Даши Астафьевой инстаграм-публика не может оторвать глаз, а потому комплименты льются рекой: "Огооооо! Клеопатра!", "Богиня", "Феерически красиво! И очень хороша модель! :-)", "Божественно!".