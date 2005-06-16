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Раздел: Культура  
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Даша Астафьева показала грудь в новом фотосете

Даша Астафьева показала грудь в новом фотосетеПевица осчастливила фанатов свежими фотками.

Даша Астафьева является одной из немногих знаменитостей, кто может похвалиться натуральными формами. А откровенные фотосессии - это в буквальном смысле слова "конек" певицы.

На этот раз Даша Астафьева снялась в фотосете, примерив белое платье с очень глубоким декольте, под которым не было нижнего белья.

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От красивой груди Даши Астафьевой инстаграм-публика не может оторвать глаз, а потому комплименты льются рекой: "Огооооо! Клеопатра!", "Богиня", "Феерически красиво! И очень хороша модель! :-)", "Божественно!".

Даша Астафьева показала грудь в новом фотосете
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 Теги: Даша Астафьева, грудь

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Сегодня, 12:16 » Автор: Валерия Янобекова
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