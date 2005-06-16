Раздел: Культура
Даша Астафьева показала грудь в новом фотосете
Певица осчастливила фанатов свежими фотками.
Даша Астафьева является одной из немногих знаменитостей, кто может похвалиться натуральными формами. А откровенные фотосессии - это в буквальном смысле слова "конек" певицы.
На этот раз Даша Астафьева снялась в фотосете, примерив белое платье с очень глубоким декольте, под которым не было нижнего белья.
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От красивой груди Даши Астафьевой инстаграм-публика не может оторвать глаз, а потому комплименты льются рекой: "Огооооо! Клеопатра!", "Богиня", "Феерически красиво! И очень хороша модель! :-)", "Божественно!".
Даша Астафьева является одной из немногих знаменитостей, кто может похвалиться натуральными формами. А откровенные фотосессии - это в буквальном смысле слова "конек" певицы.
На этот раз Даша Астафьева снялась в фотосете, примерив белое платье с очень глубоким декольте, под которым не было нижнего белья.
Читайте также: Стало известно, как называют Меган Маркл в королевской семье
От красивой груди Даши Астафьевой инстаграм-публика не может оторвать глаз, а потому комплименты льются рекой: "Огооооо! Клеопатра!", "Богиня", "Феерически красиво! И очень хороша модель! :-)", "Божественно!".
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