Раздел: Культура
MELOVIN трогательно поздравил маму
Именно вера и любовь матери сделали его тем, кем он является.
Представитель от Украины на Евровидении-2018 Константин Бочаров, более известный, как MELOVIN, поздравил свою маму с днем рождения и опубликовал ее фотографию в соцсети.
Об этом MELOVIN написал на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Моя невероятная мама! Сегодня Вселенная отправила тебя на землю, и я поздравляю тебя с днем рождения! Ты подарила мне жизнь! Настоящую, счастливую и уверенную! Я люблю тебя так, что эту силу невозможно вычислить ни одной придуманной учеными формулой и единицей измерения! Ты моя – Вселенная, моя – икона!,– прокомментировал фотографию певец.
Кроме того, Константин добавил, что именно вера и любовь матери сделали его тем, кем он является для многих людей.
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"Будь счастливой! Долгих лет жизни и титанового здоровья! Помнишь, как ты не хотела, чтобы я тебя фотографировал? Но не зря я тебя уговорил! Ты роскошна!", – заявил он.
Представитель от Украины на Евровидении-2018 Константин Бочаров, более известный, как MELOVIN, поздравил свою маму с днем рождения и опубликовал ее фотографию в соцсети.
Об этом MELOVIN написал на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Моя невероятная мама! Сегодня Вселенная отправила тебя на землю, и я поздравляю тебя с днем рождения! Ты подарила мне жизнь! Настоящую, счастливую и уверенную! Я люблю тебя так, что эту силу невозможно вычислить ни одной придуманной учеными формулой и единицей измерения! Ты моя – Вселенная, моя – икона!,– прокомментировал фотографию певец.
Кроме того, Константин добавил, что именно вера и любовь матери сделали его тем, кем он является для многих людей.
Читайте также: Известная певица трогательно поздравила маму с днем рождения
"Будь счастливой! Долгих лет жизни и титанового здоровья! Помнишь, как ты не хотела, чтобы я тебя фотографировал? Но не зря я тебя уговорил! Ты роскошна!", – заявил он.
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