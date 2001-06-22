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Раздел: Культура  
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MELOVIN трогательно поздравил маму

MELOVIN трогательно поздравил мамуИменно вера и любовь матери сделали его тем, кем он является.

Представитель от Украины на Евровидении-2018 Константин Бочаров, более известный, как MELOVIN, поздравил свою маму с днем рождения и опубликовал ее фотографию в соцсети.

Об этом MELOVIN написал на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Моя невероятная мама! Сегодня Вселенная отправила тебя на землю, и я поздравляю тебя с днем ​​рождения! Ты подарила мне жизнь! Настоящую, счастливую и уверенную! Я люблю тебя так, что эту силу невозможно вычислить ни одной придуманной учеными формулой и единицей измерения! Ты моя – Вселенная, моя – икона!,– прокомментировал фотографию певец.

Кроме того, Константин добавил, что именно вера и любовь матери сделали его тем, кем он является для многих людей.

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"Будь счастливой! Долгих лет жизни и титанового здоровья! Помнишь, как ты не хотела, чтобы я тебя фотографировал? Но не зря я тебя уговорил! Ты роскошна!", – заявил он.

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 Теги: MELOVIN, мама

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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