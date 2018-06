В Британии посвятили в рыцари участника ранее популярной группы

Во вторник, 26 июня, в Букингемском дворце в Лондоне состоялась церемония награждения рыцарским орденом Барри Гибба, бывшего участника легендарной группы Bee Gees. 71-летний певец стал теперь сэром Барри.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты Церемонию провел принц Чарльз. Оказалось, что наследник британского престола хорошо знаком с творчеством Bee Gees и любит многие их песни. Особенно Чарльзу нравится How Deep Is Your Love.К сожалению, Барри — единственный, кто еще жив из группы. Bee Gees- это трио, которое состояло из братьев Гибб. Барри — старший из них. Он был солистом. Песни писали преимущественно вместе. Морис и Робин были близнецами. Морис скончался в возрасте 53 лет в 2003 году из-за осложнений после операции на подвздошной кишке.После его внезапной смерти братья прекратили выступления. Однако спустя некоторое время Барри и Робин стали участвовать в различных сборных концертах. В 2009 году они объявили о возобновлении творческой деятельности. Но в 2012 году Робин скончался от рака. Ему было 62 года.Приняв награду, сэр Барри Гибб заявил, что это не только его заслуга. «Орден принадлежит и моим братьям. Уверен, что там — на небесах — они сейчас гордятся мной», — сказал певец.На церемонию Гибб явился со своей семьей — женой Линдой, с которой они живут вместе уже 38 лет, сыновьями Майклом и Эшли, а также дочерью АлександройBee Gees по праву считаются одной из самых успешных групп в истории поп-музыки. За годы своей творческой деятельности братья Гибб продали более 200 миллионов дисков со своими записями. Их песни возглавляли хит-парады в Великобритании и США в 60-х, 70-х, 80-х и 90-х. Таким достижением мало кто из групп может еще похвастаться.Самые известные хиты Bee Gees до сих пор звучат на радио по всему миру- Massachusetts, Night Fever, Staying Alive, Jive Talking, How Deep Is Your Love, Words, Tragedy, You Win Again.