» » 60-летняя Мадонна удивила внешним видом
Раздел: Культура  
0

60-летняя Мадонна удивила внешним видом

60-летняя Мадонна удивила внешним видомЗвезда очень неординарно отпраздновала свое 60-летие.

Поп-королева Мадонна одна из тех людей, которые просто обожают свой день рождения и ждут не дождутся, чтобы отпраздновать его весело и ярко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Ежегодно певица устраивает себе неординарные вечеринки в разных уголках мира. Вдохновленная берберской культурой, свое 60-летие Мадонна решила встретить в Марракеше.

Знаменитость прихватила в Марокко своих детей, сочный наряд от Gucci и хорошее настроение. Ночью, в экзотическом саду, при свете свечей и с экстравагантным убором на голове, Мадонна начала свой новый год.

Читайте также: Мадонна не перестает шокировать публику своим внешним видом

Кажется, что фантазия этой женщины просто неисчерпаема!


60-летняя Мадонна удивила внешним видом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Мадонна, новый образ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:18 » Автор: Ирина Шевченко
     1487
     0

Похожие новости по теме

Мадонна не перестает шокировать публику своим внешним видом Мадонна не перестает шокировать публику своим внешним видом

Поп-королева голливудской эстрады поделилась в Instagram свежими селфи.

Мадонна ошеломила изменениями во внешности Мадонна ошеломила изменениями во внешности

59-летняя Мадонна не перестает шокировать публику своим внешним видом.

58-летняя Мадонна поразила внешним видом в новом фотосете 58-летняя Мадонна поразила внешним видом в новом фотосете

Поп-королева снялась в фотосете для февральского номера Harper's Bazaar.

Мадонна шокировала публику своим внешним видом Мадонна шокировала публику своим внешним видом

57-летняя певица предстала в оригинальном образе.

Мадонна решила отпраздновать день рождения «по-цыгански» Мадонна решила отпраздновать день рождения «по-цыгански»

Вчера, 16 августа, Мадонна отпраздновала свое 57-летие.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх