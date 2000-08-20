Раздел: Культура
Владимир Зеленский показал свою жену
Владимир и Елена поженились в 2003 году.
Поклонницы украинского артиста уже давно активно интересуются тем, как же выглядит его любимая женщина. Однако, Владимир Зеленский тщательно оберегает свою личную жизнь, практически никогда не публикуя совместные фото со своей женой Еленой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cosmo.com.ua.
Кроме того, артист признается, что и сама жена строго запрещает ему публиковать в своих микрооблоках ее снимки. Однако, увидеть как выглядеть таинственная Елена Зеленская все-же можно, достаточно лишь немного внимательнее полистать страничку ее знаменитого мужа в Instagram.
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Напомним, Владимир и Елена поженились в 2003 году, а вот знакомы супруги еще со школы: они учились в параллельных класах. К слову, Елена Зеленская является автором Студии квартал 95. Супруги воспитывают двоих детей: 13-летнюю Александру и 4-летнего Кирилла.
Поклонницы украинского артиста уже давно активно интересуются тем, как же выглядит его любимая женщина. Однако, Владимир Зеленский тщательно оберегает свою личную жизнь, практически никогда не публикуя совместные фото со своей женой Еленой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cosmo.com.ua.
Кроме того, артист признается, что и сама жена строго запрещает ему публиковать в своих микрооблоках ее снимки. Однако, увидеть как выглядеть таинственная Елена Зеленская все-же можно, достаточно лишь немного внимательнее полистать страничку ее знаменитого мужа в Instagram.
Читайте также: Известный украинский комик показал свою красавицу-жену
Напомним, Владимир и Елена поженились в 2003 году, а вот знакомы супруги еще со школы: они учились в параллельных класах. К слову, Елена Зеленская является автором Студии квартал 95. Супруги воспитывают двоих детей: 13-летнюю Александру и 4-летнего Кирилла.
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