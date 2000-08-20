» » Владимир Зеленский показал свою жену
Раздел: Культура  
0

Владимир Зеленский показал свою жену

Владимир Зеленский показал свою женуВладимир и Елена поженились в 2003 году.

Поклонницы украинского артиста уже давно активно интересуются тем, как же выглядит его любимая женщина. Однако, Владимир Зеленский тщательно оберегает свою личную жизнь, практически никогда не публикуя совместные фото со своей женой Еленой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cosmo.com.ua.

Кроме того, артист признается, что и сама жена строго запрещает ему публиковать в своих микрооблоках ее снимки. Однако, увидеть как выглядеть таинственная Елена Зеленская все-же можно, достаточно лишь немного внимательнее полистать страничку ее знаменитого мужа в Instagram.

Читайте также: Известный украинский комик показал свою красавицу-жену

Напомним, Владимир и Елена поженились в 2003 году, а вот знакомы супруги еще со школы: они учились в параллельных класах. К слову, Елена Зеленская является автором Студии квартал 95. Супруги воспитывают двоих детей: 13-летнюю Александру и 4-летнего Кирилла.

Владимир Зеленский показал свою жену
Владимир Зеленский показал свою жену
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Владимир Зеленский, жена

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:36 » Автор: Едгар Букмирза
     1699
     0

Похожие новости по теме

Зеленский рассказал, почему редко показывает жену Зеленский рассказал, почему редко показывает жену

Супруга комика не любит внимание.

Владимир Зеленский прошелся по красной дорожке с красавицей-женой Владимир Зеленский прошелся по красной дорожке с красавицей-женой

Комик редко появляется на публике с женой.

Зеленский показал снимок со встречи выпускников Зеленский показал снимок со встречи выпускников

На страничке артиста появилась фотография со встречи с одноклассниками.

Известный украинский комик показал свою красавицу-жену Известный украинский комик показал свою красавицу-жену

Владимир Зеленский опубликовал редкий снимок, на котором запечатлена его жена Елена.

Зеленский показал добрый семейный снимок Зеленский показал добрый семейный снимок

Пара отдохнула на рыбалке.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх