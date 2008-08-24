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Раздел: Культура  
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Кара Делевинь удивила формами в откровенном купальнике

Кара Делевинь удивила формами в откровенном купальникеСупермодель отдохнула на яхте.

26-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь опубликовала у себя в фотоблоге редкий кадр, на котором запечатлена в купальнике.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

И вот что написала девушка в подписи к фотографии:

"До свидания, летние каникулы, было приятно провести время (моя грудь выросла, и я очень горжусь этим)".

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Грудь девушки и правда выглядит больше, чем обычно. Возможно, она просто надела купальник с пуш-апом. Кроме купальника на ней солнцезащитные очки, видно, что снимок был сделан на яхте во время отдыха.

Кара Делевинь удивила формами в откровенном купальнике
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 Теги: Кара Делевинь, в бикини

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Сегодня, 09:47 » Автор: Ирина Шевченко
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