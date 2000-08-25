Раздел: Культура
Популярный актер отказался от роли Бэтмэна
Аффлек больше не будет в роли Бэтмэна.
45-летний актер Бен Аффлек, исполнивший роль Бэтмена в двух фильмах расширенного вселенной DC - «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости», больше не будет сниматься в фильмах о Бэтмене.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Слухи об этом ходили давно, однако сейчас журналист издания Forbes Марк Хьюз подтвердил, что актер уже не связан с франшизой: «Бен Аффлек - не Бэтмен в фильме… На данный момент никто не планирует его привлекать. В закулисье ситуация такова, что он готовился покинуть киновселенной DC в течение последних нескольких месяцев. Я знаю, что фанатам это не понравится, но пора готовиться к «Бэтмену» без Аффлека»
Как передает ivona.bigmir.net, также журналист опубликовал статью, в которой выбрал десять лучших, на его взгляд, кандидатов на роль Брюса Уэйна. Среди них он отметил Джозефа Демпси («Игра престолов»), Аарона Тейлора-Джонсона («Под покровом ночи») и Тобби Кеббел («Варкрафт»).
Читайте также: Шок: популярный американский актер отказался от родной матери
Как сообщается, Аффлек уже несколько месяцев готовит официальное заявление о том, что больше не будет выполнять эту роль. Также в одном из ответов на комментарии он добавил, что студия ищет актеров в возрасте 25-30 лет с припиской, что актеры за 40 точно фильму не нужны.
45-летний актер Бен Аффлек, исполнивший роль Бэтмена в двух фильмах расширенного вселенной DC - «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости», больше не будет сниматься в фильмах о Бэтмене.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Слухи об этом ходили давно, однако сейчас журналист издания Forbes Марк Хьюз подтвердил, что актер уже не связан с франшизой: «Бен Аффлек - не Бэтмен в фильме… На данный момент никто не планирует его привлекать. В закулисье ситуация такова, что он готовился покинуть киновселенной DC в течение последних нескольких месяцев. Я знаю, что фанатам это не понравится, но пора готовиться к «Бэтмену» без Аффлека»
Как передает ivona.bigmir.net, также журналист опубликовал статью, в которой выбрал десять лучших, на его взгляд, кандидатов на роль Брюса Уэйна. Среди них он отметил Джозефа Демпси («Игра престолов»), Аарона Тейлора-Джонсона («Под покровом ночи») и Тобби Кеббел («Варкрафт»).
Читайте также: Шок: популярный американский актер отказался от родной матери
Как сообщается, Аффлек уже несколько месяцев готовит официальное заявление о том, что больше не будет выполнять эту роль. Также в одном из ответов на комментарии он добавил, что студия ищет актеров в возрасте 25-30 лет с припиской, что актеры за 40 точно фильму не нужны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
79
0
Также советуем посмотреть
- Суд оставил Савченко под стражей
- Забавные питомцы, ставшие обладателями нелепых причесок
- Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ
- Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
- На Донбассе два экс-боевика пришли с повинной
- На Донбассе закрыли КПВВ Новотроицкое
- Фотограф создает портреты дочерей, которые повеселят каждого
- На Донбассе за сутки уничтожено трое оккупантов
- ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии
- Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
- В Киев привезли 20 раненых украинских бойцов с Донбасса
- О чем готова договариваться Москва
- Сеть повеселили фотожабы со звездами, собирающими урожай
- Соцсети с юмором отреагировали на попытки Путина «смягчить» пенсионную реформу
- Щодо скасування виборів в ОРДЛО
- В Дебальцево военный РФ сбил насмерть местного жителя, - разведка
- Девочка создала популярный мем, придумав странный способ нарисовать кота
- Як Нафтогаз пробиває «дно»
- Долой комплексы: в Николаеве на стадионе установили туалет с прозрачными стенами
- Размеры алиментов в Украине увеличились вдвое
- На части территории Украины аналоговое ТВ сохранили до 2019 года
- НАБУ: безвідповідальність і упередженість
- Хит Сети: полицейская собака устроила «забастовку»
- Искренность Медведчука – это подарок
- 73-летний тракторист одним ударом отправил в «нокаут» домушника
- «Выборов» в «ЛНР» не будет, - СМИ
- Боевики нарушили «школьное перемирие» на Донбассе
- Медведчук полегшив вибір українців
- Девушка стала звездой Сети, оригинально «отшив» поклонника
- Про давню ідею Вічного миру
Оставьте свой комментарий