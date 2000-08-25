» » Популярный актер отказался от роли Бэтмэна
Раздел: Культура  
0

Популярный актер отказался от роли Бэтмэна

Популярный актер отказался от роли БэтмэнаАффлек больше не будет в роли Бэтмэна.

45-летний актер Бен Аффлек, исполнивший роль Бэтмена в двух фильмах расширенного вселенной DC - «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости», больше не будет сниматься в фильмах о Бэтмене.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

Слухи об этом ходили давно, однако сейчас журналист издания Forbes Марк Хьюз подтвердил, что актер уже не связан с франшизой: «Бен Аффлек - не Бэтмен в фильме… На данный момент никто не планирует его привлекать. В закулисье ситуация такова, что он готовился покинуть киновселенной DC в течение последних нескольких месяцев. Я знаю, что фанатам это не понравится, но пора готовиться к «Бэтмену» без Аффлека»

Как передает ivona.bigmir.net, также журналист опубликовал статью, в которой выбрал десять лучших, на его взгляд, кандидатов на роль Брюса Уэйна. Среди них он отметил Джозефа Демпси («Игра престолов»), Аарона Тейлора-Джонсона («Под покровом ночи») и Тобби Кеббел («Варкрафт»).

Читайте также: Шок: популярный американский актер отказался от родной матери

Как сообщается, Аффлек уже несколько месяцев готовит официальное заявление о том, что больше не будет выполнять эту роль. Также в одном из ответов на комментарии он добавил, что студия ищет актеров в возрасте 25-30 лет с припиской, что актеры за 40 точно фильму не нужны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Аффлек, Бэтмэн, актер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:31 » Автор: Едгар Букмирза
     79
     0

Похожие новости по теме

Бен Аффлек сделал сюрприз для мальчика из Зимбабве Бен Аффлек сделал сюрприз для мальчика из Зимбабве

Актёр помог своему фанату, страдающему от рака.

Бен Аффлек не пожелал снимать фильм о Бэтмене Бен Аффлек не пожелал снимать фильм о Бэтмене

Актер планирует целиком посвятить себя роли главного героя.

Бен Аффлек переехал к Дженнифер Гарнер Бен Аффлек переехал к Дженнифер Гарнер

Звезда фильма "Бэтмен против Супермена" вновь переехал к супруге и троим детям

Бен Аффлек не хочет разводиться с Дженнифер Гарнер Бен Аффлек не хочет разводиться с Дженнифер Гарнер

Актер не готов к роли холостяка

Бен Аффлек станет режиссером фильма о Бетмене Бен Аффлек станет режиссером фильма о Бетмене

Аффлек не только будет исполнять главную роль, но и будет режиссером нового фильма.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх