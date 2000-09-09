Раздел: Культура
Во время показа модной коллекции Рианны у модели начались схватки
Слик Вудс начала рожать прямо на подиуме.
Показ новой коллекции нижнего белья, разработанной популярной певицей Рианной, закончился довольно необычно. Модель Слик Вудс начала рожать прямо на подиуме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Наша Мама.
Дело в том, что 22-летняя манекенщица приняла участие в мероприятии на последнем месяце беременности. Судя по всему, она настолько переволновалась, что во время шоу у нее начались схватки.
Подробностей о текущем состоянии матери и малыша не сообщается, однако известно, что Слик ждала мальчика, которого планируют назвать Сапфир.
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Отец ребенка также работает в модельном бизнесе - его зовут Адонис Босс.
Показ новой коллекции нижнего белья, разработанной популярной певицей Рианной, закончился довольно необычно. Модель Слик Вудс начала рожать прямо на подиуме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Наша Мама.
Дело в том, что 22-летняя манекенщица приняла участие в мероприятии на последнем месяце беременности. Судя по всему, она настолько переволновалась, что во время шоу у нее начались схватки.
Подробностей о текущем состоянии матери и малыша не сообщается, однако известно, что Слик ждала мальчика, которого планируют назвать Сапфир.
Читайте также: Андре Тан переключился на детскую одежду
Отец ребенка также работает в модельном бизнесе - его зовут Адонис Босс.
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