» » Во время показа модной коллекции Рианны у модели начались схватки
Раздел: Культура  
0

Во время показа модной коллекции Рианны у модели начались схватки

Во время показа модной коллекции Рианны у модели начались схватки Слик Вудс начала рожать прямо на подиуме.

Показ новой коллекции нижнего белья, разработанной популярной певицей Рианной, закончился довольно необычно. Модель Слик Вудс начала рожать прямо на подиуме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Наша Мама.

Дело в том, что 22-летняя манекенщица приняла участие в мероприятии на последнем месяце беременности. Судя по всему, она настолько переволновалась, что во время шоу у нее начались схватки.

Подробностей о текущем состоянии матери и малыша не сообщается, однако известно, что Слик ждала мальчика, которого планируют назвать Сапфир.

Читайте также: Андре Тан переключился на детскую одежду

Отец ребенка также работает в модельном бизнесе - его зовут Адонис Босс.

Во время показа модной коллекции Рианны у модели начались схватки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Слик Вудс, роды

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     67
     0

Похожие новости по теме

В США модель жестко оконфузилась на показе мод В США модель жестко оконфузилась на показе мод

Модель загубила туфлю прямо на подиуме.

Обольстительная Миранда Керр в новой рекламе нижнего белья Обольстительная Миранда Керр в новой рекламе нижнего белья

Известная австралийская модель снялась в очередной рекламе белья для бренда Wonderbra.

Кендалл Дженнер шокировала нарядом без нижнего белья Кендалл Дженнер шокировала нарядом без нижнего белья

Пикантным кадром Кендалл поделилась на странице в Instagram.

Кендалл Дженнер снялась в соблазнительной рекламе новой коллекции белья Кендалл Дженнер снялась в соблазнительной рекламе новой коллекции белья

Кендалл Дженнер стала лицом новой коллекции La Perla.

Ксения Собчак рассказала, где будет рожать малыша Ксения Собчак рассказала, где будет рожать малыша

Поклонники знаменитой ведущей Ксении Собчак ожидают известий о рождении малыша.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх