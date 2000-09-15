Раздел: Культура
Принц Гарри отмечает День рождения
Члены королевской семьи опубликовали поздравление с днем рождения в сети
В субботу, 15 сентября самому милому рыжему принцу исполняется 34 года. По этому случаю пресс-службы королевской семьи принимают поздравление от поклонников в социальных сетях. Поздравления с днем рождения опубликованы в том числе и в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Спасибо всем за ваши прекрасные поздравления с Днем рождения для Герцога Сассекского!" - пишут в официальном пресс-центре Кенсингтонского дворца в Instagram.
К публикации администрация сообщества прикрепила фотографию улыбающегося Герцога.
Следует напомнить, что принц Гарри - один из самых противоречивых персонажей британского королевского семейства. Он не раз заставлял краснеть бабушку-королеву за свои выходки, к примеру, многие СМИ обратили внимание на то, что принц в 17 лет употреблял марихуану и алкоголь. Однако, несмотря на это Гарри был и остается безоговорочным любимчиком всех жителей Соединенного Королевства. Он снял документальный фильм о жизни сирот в Лисото, стал военным и служил в Ираке и Афганистане.
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Кстати, по возвращении из горячих точек в Королевство, пробовал себя в роли брокера и у него это получилось! Принц заключил самую крупную сделку на сумму 18 миллиардов евро. Однако после финансового успеха принц все же решил вернуться в военное дело и неоднократно рисковал собственной жизнью во время выполнения операций. А 19 мая принц Гарри взял в жены возлюбленную Меган Маркл.
В субботу, 15 сентября самому милому рыжему принцу исполняется 34 года. По этому случаю пресс-службы королевской семьи принимают поздравление от поклонников в социальных сетях. Поздравления с днем рождения опубликованы в том числе и в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Спасибо всем за ваши прекрасные поздравления с Днем рождения для Герцога Сассекского!" - пишут в официальном пресс-центре Кенсингтонского дворца в Instagram.
К публикации администрация сообщества прикрепила фотографию улыбающегося Герцога.
Следует напомнить, что принц Гарри - один из самых противоречивых персонажей британского королевского семейства. Он не раз заставлял краснеть бабушку-королеву за свои выходки, к примеру, многие СМИ обратили внимание на то, что принц в 17 лет употреблял марихуану и алкоголь. Однако, несмотря на это Гарри был и остается безоговорочным любимчиком всех жителей Соединенного Королевства. Он снял документальный фильм о жизни сирот в Лисото, стал военным и служил в Ираке и Афганистане.
Читайте также: Принц Гарри заинтересовался русской моделью
Кстати, по возвращении из горячих точек в Королевство, пробовал себя в роли брокера и у него это получилось! Принц заключил самую крупную сделку на сумму 18 миллиардов евро. Однако после финансового успеха принц все же решил вернуться в военное дело и неоднократно рисковал собственной жизнью во время выполнения операций. А 19 мая принц Гарри взял в жены возлюбленную Меган Маркл.
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