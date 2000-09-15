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Раздел: Культура  
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53-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии

53-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессииНовые снимки Моника опубликовала на своей странице в Instagram.

53-летняя итальянская киноактриса Моника Беллуччи снялась в чувственной черно-белой фотосессии коллекционного издания итальянского журнала Grazia, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Новые снимки Моника опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда снялась в откровенной фотосессии, которая стала частью фотопроекта, посвященного празднованию 80-летия журнала Grazia. Беллуччи в комментариях поздравила редакцию с юбилеем издания.

"Сегодня вышел новый номер Grazia, который отмечает свой 80-й юбилей", – сообщила итальянка.

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Моника Беллуччи позировала в женственных образах и топлес в объективе известного фотографа Винсента Питерса.

53-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии
53-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии
53-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии
53-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии



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 Теги: Моника Беллуччи, фотосессия

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Сегодня, 22:20 » Автор: Татьяна Ларина
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