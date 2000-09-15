Раздел: Культура
53-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии
Новые снимки Моника опубликовала на своей странице в Instagram.
53-летняя итальянская киноактриса Моника Беллуччи снялась в чувственной черно-белой фотосессии коллекционного издания итальянского журнала Grazia, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Новые снимки Моника опубликовала на своей странице в Instagram.
Звезда снялась в откровенной фотосессии, которая стала частью фотопроекта, посвященного празднованию 80-летия журнала Grazia. Беллуччи в комментариях поздравила редакцию с юбилеем издания.
"Сегодня вышел новый номер Grazia, который отмечает свой 80-й юбилей", – сообщила итальянка.
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Моника Беллуччи позировала в женственных образах и топлес в объективе известного фотографа Винсента Питерса.
53-летняя итальянская киноактриса Моника Беллуччи снялась в чувственной черно-белой фотосессии коллекционного издания итальянского журнала Grazia, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Новые снимки Моника опубликовала на своей странице в Instagram.
Звезда снялась в откровенной фотосессии, которая стала частью фотопроекта, посвященного празднованию 80-летия журнала Grazia. Беллуччи в комментариях поздравила редакцию с юбилеем издания.
"Сегодня вышел новый номер Grazia, который отмечает свой 80-й юбилей", – сообщила итальянка.
Читайте также: 51-летняя Моника Беллуччи снялась обнаженной для обложки глянца
Моника Беллуччи позировала в женственных образах и топлес в объективе известного фотографа Винсента Питерса.
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