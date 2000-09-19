Раздел: Культура
Экс-ведущая "Орла и Решки" порадовала стильным аутфитом
Похудевшая Леся Никитюк рассказала о своем рационе с круассанами и хлебом.
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая участвует в проекте "Танцы со звездами", рассказала, что похудела за время съемок танцевального шоу и призналась о своем ежедневном рационе.
Об этом Леся Никитюк рассказала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
По словам звезды, Леся сбросила около 6 килограмм за месяц благодаря участию в шоу "Танцы со звездами".
Как похудеть за месяц без растяжек! Девушки начала есть мучное: печенье, круассаны, хлеб теперь в моем ежедневном рационе! Реально танцы высушили все тело за месяц: -6 кг и синяки на ногах! Тренировка 7 раз в неделю (4-6 ч в день),– отметила Никитюк.
Кроме того, телеведущая пообещала поклонникам фото в купальнике.
Читайте также: Ведущая «Орла и Решки» порадовала фигурой в бикини
"Пошла за эклерами", – добавила она.
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая участвует в проекте "Танцы со звездами", рассказала, что похудела за время съемок танцевального шоу и призналась о своем ежедневном рационе.
Об этом Леся Никитюк рассказала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
По словам звезды, Леся сбросила около 6 килограмм за месяц благодаря участию в шоу "Танцы со звездами".
Как похудеть за месяц без растяжек! Девушки начала есть мучное: печенье, круассаны, хлеб теперь в моем ежедневном рационе! Реально танцы высушили все тело за месяц: -6 кг и синяки на ногах! Тренировка 7 раз в неделю (4-6 ч в день),– отметила Никитюк.
Кроме того, телеведущая пообещала поклонникам фото в купальнике.
Читайте также: Ведущая «Орла и Решки» порадовала фигурой в бикини
"Пошла за эклерами", – добавила она.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1094
0
Также советуем посмотреть
- Спасатели и нацгвардейцы получат французские вертолеты
- «Виртуозная» игра Усика на фортепиано стала хитом Сети
- Российские саперы взорвали магазин на Донбассе, - разведка
- Украина загнала Россию в фантастический цугцванг
- Як лобісти дешевої електроенергії виступали проти НКРЕКП
- Бегемотиха из Николаева показала, как держит себя в "форме"
- В Харькове «увековечили» бабушку, торгующую семечками
- СБУ доставила на подконтрольную территорию «экс-министра ДНР»
- Санкції проти Росії під загрозою
- ВСУ начали стратегические учения «Казацкая воля-2018»
- Известный теннисист знатно оконфузился во время вручения приза
- У нас не любят говорить о гражданской войне
- С днем рождения: старейшая в мире панда отведала праздничный торт
- Завершились испытания бронемашины «Лев»
- Прикол дня: заседание Генассамблеи ООН прошло с участием младенца
- Понад 100 тисяч людей на Хрещатику
- Военные рассказали о новом взрыве Молота
- Прорив по різних напрямах та геополітичний чардаш
- По британскому бункеру бродило «привидение»
- Чиновник получил бан от Facebook из-за «непристойной» фамилии
- Одесса кричит, Киев сохраняет молчание
- Произошел новый взрыв миномета Молот, - СМИ
- Украину ждет важная победа в ООН
- Украинские военные корабли дошли до Мариуполя
- Сеть в восторге от кота, любующегося собой в зеркале
- МВФ уехал, паники не случилось
- В ОБСЕ рассказали о новых запретах боевиков на Донбассе
- Свинья на скейте похвалилась спортивными достижениями
- Що чекатиме Україну в майбутньому
- На Донбассе за сутки потерь нет
Оставьте свой комментарий