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Раздел: Культура  
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Экс-ведущая "Орла и Решки" порадовала стильным аутфитом

Экс-ведущая "Орла и Решки" порадовала стильным аутфитомПохудевшая Леся Никитюк рассказала о своем рационе с круассанами и хлебом.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая участвует в проекте "Танцы со звездами", рассказала, что похудела за время съемок танцевального шоу и призналась о своем ежедневном рационе.

Об этом Леся Никитюк рассказала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

По словам звезды, Леся сбросила около 6 килограмм за месяц благодаря участию в шоу "Танцы со звездами".

Как похудеть за месяц без растяжек! Девушки начала есть мучное: печенье, круассаны, хлеб теперь в моем ежедневном рационе! Реально танцы высушили все тело за месяц: -6 кг и синяки на ногах! Тренировка 7 раз в неделю (4-6 ч в день),– отметила Никитюк.

Кроме того, телеведущая пообещала поклонникам фото в купальнике.

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"Пошла за эклерами", – добавила она.

Экс-ведущая "Орла и Решки" порадовала стильным аутфитом
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 Теги: Леся Никитюк, стильный образ

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Сегодня, 16:31 » Автор: Ирина Шевченко
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