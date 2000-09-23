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Раздел: Культура  
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Жанна Бадоева поделилась полезными советами

Жанна Бадоева поделилась полезными советамиТуристические рекомендации от Жанны Бадоевой

Знаменитая телеведущая и путешественница Жанна Бадоева поделилась с подписчиками своего микроблога полезными туристическими советами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Теледива обратилась к фолловерам: « Во многих странах начался бархатный сезон и можно отправиться отдохнуть!!! Дешевле, чем обычно. И меньше туристов, чем обычно». Затем она перечислила интересные, по ее мнению, туристические направления, отдых в которых может стать достойной альтернативой летним каникулам.

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Фолловеры поблагодарили знаменитость за рекомендации и отметили их ценность в силу опытности Бадоевой как туриста.

Жанна Бадоева поделилась полезными советами
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 Теги: Жанна Бадоева, путешествие

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Сегодня, 08:51 » Автор: Татьяна Ларина
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