Раздел: Культура
Жанна Бадоева поделилась полезными советами
Туристические рекомендации от Жанны Бадоевой
Знаменитая телеведущая и путешественница Жанна Бадоева поделилась с подписчиками своего микроблога полезными туристическими советами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Теледива обратилась к фолловерам: « Во многих странах начался бархатный сезон и можно отправиться отдохнуть!!! Дешевле, чем обычно. И меньше туристов, чем обычно». Затем она перечислила интересные, по ее мнению, туристические направления, отдых в которых может стать достойной альтернативой летним каникулам.
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Фолловеры поблагодарили знаменитость за рекомендации и отметили их ценность в силу опытности Бадоевой как туриста.
Знаменитая телеведущая и путешественница Жанна Бадоева поделилась с подписчиками своего микроблога полезными туристическими советами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Теледива обратилась к фолловерам: « Во многих странах начался бархатный сезон и можно отправиться отдохнуть!!! Дешевле, чем обычно. И меньше туристов, чем обычно». Затем она перечислила интересные, по ее мнению, туристические направления, отдых в которых может стать достойной альтернативой летним каникулам.
Читайте также: Жанна Бадоева поделилась неожиданным снимком
Фолловеры поблагодарили знаменитость за рекомендации и отметили их ценность в силу опытности Бадоевой как туриста.
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