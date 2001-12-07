Раздел: Культура
Ангел «Victoria’s Secret» позировала в одних брюках
Девушка держит себя в отличной форме.
Скандинавская манекенщица пополнила ряды культовых «ангелов» бренда «Victoria’s Secret» в 2015 года. С тех пор эффектная длинноногая блондинка является эталоном для подражания. Однако свежие снимки топ-модели удивили ее поклонников. Сегодня Эльза Хоск опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети Инстаграм. На нем скандинавка позировала на фоне ванной комнаты, надев актуальные брюки свободного кроя с высокой посадкой от итальянского модного дома «Gucci». Примечательно, что блондинка использовала пояс, который акцентировал внимание на тонкой талии Хоск, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Но даже фирменный принт материи не помог скрыть явную худобу манекенщицы. Кстати, знаменитая скандинавка не постеснялась предстать топлес, соблазнительно прикрыв грудь рукой. Но поклонников обеспокоила стройная фигура манекенщицы. Ведь за последнее время Эльза Хоск уже потеряла несколько килограмм, а сейчас продолжает стремительно худеть. Кстати, вчера фанаты «ангелов» отметили и обновленные формы Беллы Хадид. Ведь длинноногая брюнетка тоже потеряла вес, продемонстрировав острые бедра во время новой рекламной съемки.
Читайте также: Украинские звезды выступили на концерте в Москве
Кстати, вчера активистки провели акцию протеста вблизи офиса модного бренда «Victoria’s Secret». Девушки требовали расширить ассортимент продукции компании, а также приглашать на должность «ангелов» обладательниц разной внешности, пропорций и возраста. Тем не менее. Пока руководители модного дома не намерены менять политику. Однако за последние два года убытки компании составили несколько миллионов долларов. При этом рейтинг бренда стремительно падает. Напомним, что ранее глава «Victoria’s Secret» заявил о недопустимости разрушения «фантазии». Поэтому на подиуме не будет обладательниц пышных форм, трансгендеров, а также зрелых манекенщиц.
Скандинавская манекенщица пополнила ряды культовых «ангелов» бренда «Victoria’s Secret» в 2015 года. С тех пор эффектная длинноногая блондинка является эталоном для подражания. Однако свежие снимки топ-модели удивили ее поклонников. Сегодня Эльза Хоск опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети Инстаграм. На нем скандинавка позировала на фоне ванной комнаты, надев актуальные брюки свободного кроя с высокой посадкой от итальянского модного дома «Gucci». Примечательно, что блондинка использовала пояс, который акцентировал внимание на тонкой талии Хоск, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Но даже фирменный принт материи не помог скрыть явную худобу манекенщицы. Кстати, знаменитая скандинавка не постеснялась предстать топлес, соблазнительно прикрыв грудь рукой. Но поклонников обеспокоила стройная фигура манекенщицы. Ведь за последнее время Эльза Хоск уже потеряла несколько килограмм, а сейчас продолжает стремительно худеть. Кстати, вчера фанаты «ангелов» отметили и обновленные формы Беллы Хадид. Ведь длинноногая брюнетка тоже потеряла вес, продемонстрировав острые бедра во время новой рекламной съемки.
Читайте также: Украинские звезды выступили на концерте в Москве
Кстати, вчера активистки провели акцию протеста вблизи офиса модного бренда «Victoria’s Secret». Девушки требовали расширить ассортимент продукции компании, а также приглашать на должность «ангелов» обладательниц разной внешности, пропорций и возраста. Тем не менее. Пока руководители модного дома не намерены менять политику. Однако за последние два года убытки компании составили несколько миллионов долларов. При этом рейтинг бренда стремительно падает. Напомним, что ранее глава «Victoria’s Secret» заявил о недопустимости разрушения «фантазии». Поэтому на подиуме не будет обладательниц пышных форм, трансгендеров, а также зрелых манекенщиц.
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