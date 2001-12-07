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Раздел: Культура  
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Украинская певица похвасталась фигурой в нижнем белье

Украинская певица похвасталась фигурой в нижнем бельеПевица выступила как модель.

Участница группы "Пара нормальных" Анна Добрыднева доказала, что талантливый человек талантлив во всем.

Популярная певица решила выпустить собственную линию нижнего белья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Идея родилась достаточно давно, однако только в этом году Анна в коллаборации с брендом REINE ROUGE воплотила ее в жизнь.

"Как и любая девушка я страстно обожаю красивое нижнее белье, давно хотела реализовать себя как дизайнер именно в этом направлении. Очень рада, что девушкам она нравится. Я и сама с удовольствием его ношу!", - призналась певица

Певица также является и лицом коллекции. Как профессиональная модель участвует в фотосессиях, что презентуют белье, чем изрядно радует поклонников.

Кроме нежнейшей, в модных тенденциях, коллекции, ее хит - это шелковые боксерские халаты, которые символизируют смелость и готовность постоять за себя. Именно поэтому коллекция носит название A Fight.

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"Эта коллекция для дерзких и сексуальных девушек, которые знают, чего хотят и добиваются поставленных целей", - прокомментировала певица.

Украинская певица похвасталась фигурой в нижнем белье
Украинская певица похвасталась фигурой в нижнем белье
Украинская певица похвасталась фигурой в нижнем белье
Украинская певица похвасталась фигурой в нижнем белье
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 Теги: Анна Добрыднева, в нижнем белье

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Сегодня, 16:59 » Автор: Ирина Шевченко
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